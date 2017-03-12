Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово!

Красить яйца на Пасху - древний христианский обычай. А знаете, откуда он пошел? Когда Мария Магдалена явилась к императору, чтобы сообщить ему о воскресении Иисуса, у нее с собой не было ничего, кроме куриного яйца, а к императору, как известно, нельзя было являться без подношения. Когда же Мария рассказала Тиберию, о том, что Иисус Христос воскрес, тот рассмеялся и сказал: «Как яйцо из белого не может стать красным, так и мертвые не воскресают». И в тот же миг яйцо покраснело, а Мария Магдалена произнесла: «Воистину воскрес».

Конечно, сегодня можно зайти в любой супермаркет, купить там пакетики со всевозможными наклеечками, красителями и другими «прибамбасами» для окрашивания пасхальных яиц и, что называется, не заморачиваться. Но, согласитесь,

Пасха - настолько светлый, весенний, теплый и душевный праздник, что просто отторгает этот «химический ширпотреб для ленивых», а просит чего-то простого, естественного, но в то же время яркого, интересного и праздничного.

«Просит - значит, надо найти», - руководствуясь этим посылом, Русский TVNET пробежался по просторам Сети и кое-что нашел. Смотрите и выбирайте - на вкус и цвет, по настроению, по душе. И пусть праздник будет светлым!

Натуральные способы окрашивания яиц

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Фантазируем с листочками-цветочками

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Простой и красивый способ украсить яйца к Пасхе. Листик свежей зелени прикладывается к яйцу,затем яйцо заворачивается в марлю,плотно прижимающую лист к яйцу. В таком виде яйцо варим в луковой шелухе или опускаем в краску. #простоикрасиво#яйцанапасху#пасхальныеяйца#украшениекпасхе#поделки#своимируками#весна#весна2017#пасха#весна2017#готовимсякпасхе A post shared by ПАСХА2017/готовимся вместе😇 (@easter_podelki) on Mar 12, 2017 at 4:27pm PDT

Немного волшебства своими руками

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Арт-декор - яркий и непредсказуемый результат

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Просто и оригинально

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Пасха не за горами, отличный и оригинальный способ покрасить яйца #samiy_vkusniy_public #яйцанапасху #раскрасьяйца A post shared by 🍩САМЫЙ ВКУСНЫЙ ПАБЛИК🍩 (@samiy_vkusniy_public) on Mar 22, 2017 at 6:43am PDT

Детям точно понравится

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Они прекрасны☺️#пасха#пасхальныеяйца#яйцанапасху#пасха2017#весна2017#весна#идеянапасху#украшениекпасхе A post shared by ПАСХА2017/готовимся вместе😇 (@easter_podelki) on Mar 15, 2017 at 10:52am PDT

Декупаж - это всегда интересно

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Такие интересные яйца на пасху #пасхальноеукрашение#яйцанапасху#пасхальныеяйца#пасха#пасха2017#весна#весна2017#декупаж A post shared by ПАСХА2017/готовимся вместе😇 (@easter_podelki) on Mar 13, 2017 at 11:58am PDT

Взяли обычную крупу, а получили веселую лепоту

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Новый способ красить пасхальные яйца - градиент

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Экспериментируем с лоскутками ткани

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A post shared by Kekc_food (@kekc_food) on Apr 10, 2017 at 6:05am PDT

«Мраморные яйца» - оригинально и проверено временем, экологически чисто и безопасно

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Еще несколько несложных и интересных вариантов

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Ну а это уже полюбоваться: ручная роспись - высший пилотаж

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#пасха#яйца#кагор#ручная#роспись A post shared by Армавир ждем Ваших заказов (@creative_armavir) on Apr 8, 2017 at 10:58am PDT

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