Красим яйца на Пасху просто и с фантазией: смотрите, как здорово!

Скоро Пасха🌸Для меня это самый светлый и один из самых любимых праздников, а вот и способы окрашивания натуральными красителями. И все же, классическим красителем пасхальных яиц была и остается луковая шелуха. Как правило, в шелухе яйца варят и, в результате, яички получаются насыщенно оранжевого цвета. Либо сначала варят минут 20-30 шелуху, а потом в ней варят яйца ✔Для получения красного или розового оттенка можно использовать выжатый сок свеклы. ✔Для зеленого цвета можно использовать расвор зеленки, если хотите получить салатовый или светло - зеленый цвет используйте сок шпината. ✔В синий цвет скорлупу окрашивает краснокочанная капуста.Можно использовать метод без варки, для этого свежую капусту измельчают, смешивают с 2 ложками уксуса, добавляя 0,4 литра воды. В полученном растворе выдерживают сваренные яйца, пока скорлупа не станет синей. ✔Цвет морской волны можно получить следующим образом, отварные яйца выдерживают в синей натуральной краске, после чего их перекладывают в зеленый раствор. А можно просто смешать два раствора в один и добиться нужного оттенка. ✔А как получить фиолетовую краску? В красный раствор добавляют небольшое количество синей краски. Можно отварить яйца в отваре из шелухи красного лука – скорлупа будет фиолетового оттенка. ✔Ну а самый мой любимый и быстрый метод украшения яиц, это термопленка, которая продается перед пасхой практически в каждом магазине, а самое главное можно выбрать любимую тематику, это может быть хохлома, гжель, русские народные сказки для детей, церкви, да что вашей душе будет угодно. Я одеваю термопленку на яйцо, кладу яйцо на ложку и поливаю его кипятком из чайника. С наступающим праздником Светлой Пасхи Вас, друзья!

