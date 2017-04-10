«Мисс и Мистер Латвия»: В Риге выбирали самых красивых

В субботу, 8 апреля, в Риге прошел очередной отбор для ежегодного конкурса красоты «Мисс и Мистер Латвия», в котором приняли участие молодые люди со всей страны, пишет TVNET.

«Феникс не только возродился из пепла, но и продолжает жить», - говорят организаторы, которые в прошлом году взялись за конкурс и пообещали возродить его былую популярность. Напомним, организацией конкурса Инты Фогеле знялись сестры Юлия Дяденко-Муглере и Кристина Дяденко.

Фото: Каспарс Мейнертс/TVNET

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«Конкурс возвращается в латвийское общество с новой командой, энергией и позитивными эмоциями, а его участники уже были и еще отправятся завоевывать мир от имени Латвии», - уверена Юлия.

Фото: Каспарс Мейнертс/TVNET

Интерес в этом году был большим, организаторы получили около 100 заявок, и часть претендентов в субботу предстала перед жюри, чтобы, возможно, во второй половине лета сразиться за титулы «мисс» и «мистер».

Напомним, что в 2016 году победителями стали Линда Кинца и Матис Пастарс.

Фото: Каспарс Мейнертс/TVNET

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