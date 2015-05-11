Как выглядят самые татуированные бабушка и дедушка в мире

 

Фото: Кадр из видео

Считается, что татуировки — блажь молодых людей. Однако американские пенсионеры — Шарлотта Гуттенберг и Чак Хелмке — с этим мнением в корне не согласны. Их тела более чем на 90% покрыты разными узорами.

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Многие люди, мечтающие украсить свое тело тату, так и не решаются дойти до салона. С толку их чаще всего сбивают приятели или родные, которые вторят: «А как эта татуировка будет смотреться на тебе в 70 лет?».

В голове возникают ужасающие картины… Но, как показывает практика, и на пожилом теле рисунки могут выглядеть вполне эстетично.

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Rest in peace you absolute beauty 💔 #Isobelvarley #mosttattooedwoman #tattoos

A post shared by Bethanyvalentinalillicoૐ (@bethanyvalentinalillico) on

Американка Шарлотта Гуттенберг всю жизнь мечтала о татуировке, но долго время не решалась украсить свое тело узором. Женщина боялась, что окружающие и родственники ее не поймут. Поэтому

на первое тату она решилась только в 56 лет — тогда Шарлотта и представить себе не могла, как же измениться ее жизнь после похода к тату-мастеру.

В тот самый день женщина разговорилась с другим посетителем салона, жителем Флориды Чаком Хелмке. Они обменялись номерами, но Гуттенберг особых иллюзий не питала. Через время Хелмке позвал женщину на свидание, и у них закрутился роман…

Шарлотта и Чак вместе уже 11 лет, и за это время они очень сильно преобразились. Теперь тело женщины на 91,5% покрыто тату, а мужчины — на 94,3%, благодаря этому они даже попали в Книгу рекордов Гиннесса.

Свидания влюбленные устраивают исключительно в тату-салонах. В общей сложности они провели там более 1000 часов и потратили более 100 тысяч долларов каждый.

«Каждый раз мы смотрим друг на друга и думаем: «Это самые красивые татуировки в мире». Забавно, что мы прославились как самая татуированная пожилая пара в мире», — поделилась 68-летняя Шарлотта с журналистами издания The Mirror.

Rest in peace you absolute beauty 💔 #Isobelvarley #mosttattooedwoman #tattoos

A post shared by Bethanyvalentinalillicoૐ (@bethanyvalentinalillico) on

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4365772/Oldest-tattooed-couple-90-cent-inked.html

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