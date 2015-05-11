Как выглядят самые татуированные бабушка и дедушка в мире

Считается, что татуировки — блажь молодых людей. Однако американские пенсионеры — Шарлотта Гуттенберг и Чак Хелмке — с этим мнением в корне не согласны. Их тела более чем на 90% покрыты разными узорами.
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Многие люди, мечтающие украсить свое тело тату, так и не решаются дойти до салона. С толку их чаще всего сбивают приятели или родные, которые вторят: «А как эта татуировка будет смотреться на тебе в 70 лет?».
В голове возникают ужасающие картины… Но, как показывает практика, и на пожилом теле рисунки могут выглядеть вполне эстетично.
Американка Шарлотта Гуттенберг всю жизнь мечтала о татуировке, но долго время не решалась украсить свое тело узором. Женщина боялась, что окружающие и родственники ее не поймут. Поэтому
на первое тату она решилась только в 56 лет — тогда Шарлотта и представить себе не могла, как же измениться ее жизнь после похода к тату-мастеру.
В тот самый день женщина разговорилась с другим посетителем салона, жителем Флориды Чаком Хелмке. Они обменялись номерами, но Гуттенберг особых иллюзий не питала. Через время Хелмке позвал женщину на свидание, и у них закрутился роман…
Шарлотта и Чак вместе уже 11 лет, и за это время они очень сильно преобразились. Теперь тело женщины на 91,5% покрыто тату, а мужчины — на 94,3%, благодаря этому они даже попали в Книгу рекордов Гиннесса.
Свидания влюбленные устраивают исключительно в тату-салонах. В общей сложности они провели там более 1000 часов и потратили более 100 тысяч долларов каждый.
«Каждый раз мы смотрим друг на друга и думаем: «Это самые красивые татуировки в мире». Забавно, что мы прославились как самая татуированная пожилая пара в мире», — поделилась 68-летняя Шарлотта с журналистами издания The Mirror.
RIP Miss Varley, we hadn't spoke in a few months but you were one of the kindest, most exudingly beautiful women I've ever had the joy of speaking with. You proved so much of the world wrong, you brought so much light to so many of us. We will all miss you, but now your beautiful self is lighting up the sky. You won't ever be forgotten. #rip #isobelvarley
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4365772/Oldest-tattooed-couple-90-cent-inked.htmlЕще по этой теме