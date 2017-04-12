Принц Чарльз изначально не считал Кейт Миддлтон хорошей невесткой

Принц Чарльз и его супруга Камилла
 

Принц Чарльз и его супруга Камилла. Фото: REUTERS/Scanpix

На днях в Сети был опубликован еще один отрывок из новой биографии первого в очереди наследника британского престола, 68-летнего принца Чарльза. В нем идет речь об отношении будущего короля к невестке, Кейт Миддлтон, которое оказалось вовсе не таким добродушным, как думали подданные.

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В Сети появляются все новые и новые главы из книги «Принц Чарльз: страсти и парадоксы невероятной жизни», наделавшей шума еще до своего выхода в свет. Уже известно, что биограф Салли Беделл раскрыла в своем труде подробности романа и брака Чарльза и принцессы Дианы, а на днях выяснилось, что писательница затронула и отношения принца со старшим сыном, принцем Уильямом, а также с невесткой Кейт Миддлтон.

«Изначально Кейт не понравилась Чарльзу: он счел ее «выскочкой», которая хотела как можно чаще фотографироваться вместе с бойфрендом, а затем женихом и мужем Уильямом, чтобы ее запомнили и полюбили подданные.

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Принц Чарльз до сих пор не одобряет тот факт, что Кейт и Уильям долго позируют фотографам во время публичных мероприятий», — пишет автор биографии.

Напомним,

герцогами Кембриджскими недовольны не только особы королевской крови, но и простые британцы — подданные считают, что Кейт и Уильям слишком ленятся.

Дело в том, что в прошлом году второй в очереди наследник престола и его супруга нечасто посещали официальные мероприятия, предпочитая проводить как можно больше времени с детьми — а такое поведение традиционно не одобряется в британском обществе.

Кейт Миддлтон на премьере бродвейского мюзикла

Фото: Кейт Миддлтон на премьере бродвейского мюзикла0

Визит Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Париж

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