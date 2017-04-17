Самая богатая пара Латвии рассказала о своих буднях

Признанный самым богатым человеком Латвии глава ABLV Bank Олег Филь и его жена Санта Кристиана Замуеле рассказали, чем занимаются в быту и как делят семейные обязанности.

«Мы все делаем практически поровну - обязанности может выполнять как один, так и другой. Муж регулярно получает от меня красивые, новые рубашки, так как я считаю, что

не только мужчина может дарить женщине розы, но и женщина может покупать мужчине, например, одежду. У нас это нормально...

Завтрак мы готовим по очереди. Иногда я, иногда - муж», - рассказала журналу «Kas Jauns» светская дама, бывший главред журнала Cosmopolitan, а ныне эксперт по винам и шампанскому, владелица компании «Signature Wines» Санта Кристиана Замуеле.

«Чувствую себя хорошо, у меня рядом самодостаточная женщина. Особенно по субботам и воскресеньям, когда не надо много говорить. К примеру, я научился жарить стейк, и теперь мы делаем это по очереди», - признался Олег Филь.

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Замуеле отметила, что то, что сейчас «в моде» феминизм - это чудесно: «Я не категорична и не пытаюсь стать более мужественной, осознанно исключая из своего стиля женственность. Я - женщина, которая заботится о себе.

Женская роль в обществе столь же значительна, как и мужская. Это надо понимать. И если женщина себя уважает, то ее будет уважать и мужчина, который рядом»,

- считает молодая жена.

Напомним, что Замуеле и Филь поженились в начале октября прошлого года, заключив при этом брачный договор. Санта растит двоих детей от первого брака, а Олег - четверых.

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