Собчак: Я наблюдала, как муж занимается сексом с другой

На премьере фильма Яна и Янко у меня был удивительный новый сексуальный опыт: наблюдать в зале ,вместе с другими людьми на большом экране за тем,как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Казалось,много чего в жизни было-а такого-никогда:))) кому комедия,а кому real peep fucking show (хоть и сцена вполне невинная,и фильм +12) От нервного срыва спасло только то,что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт(я как бы понимаю мужа:тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности(не от моего вроде) Кроме этого потрясения могу сказать ,что фильм очень добрый,а последняя сцена так хорошо написана,что глаза были на мокром месте. Всегда Судзиловскую считала очень красивой женщиной,которой красота мешает получать харАктерные роли,а тут она просто прекрасна. И смешная,и нелепая,и трогательная. Лучшая ее роль в кино на мой взгляд👏🏻👏🏻👏🏻 Посмотрите! Прекрасная смесь "Москва Слезам не Верит" и "Дьявол носит Прада" --умно,мило и остроумно. #ЯнаИЯнко

