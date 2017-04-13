Собчак: Я наблюдала, как муж занимается сексом с другой

Ксения Собчак с мужем
 

Ксения Собчак с мужем. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Известная российская телеведущая Ксения Собчак отправилась вместе с мужем Максимом Виторганом на премьеру фильма «Яна и Янко», где он сыграл одну из главных ролей. Увиденное шокировало ее.

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О своих «незабываемых» впечатлениях телезвезда рассказала поклонникам в Instagram.

«На премьере фильма «Яна и Янко» у меня был удивительный новый сексуальный опыт: наблюдать в зале, вместе с другими людьми на большом экране за тем, как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Казалось, много чего в жизни было — а такого — никогда... От нервного срыва спасло только то, что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт (я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде)!» — написала Ксения.

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Впрочем, она призналась, что фильм показался ей «очень добрым».

Instagram

На премьере фильма Яна и Янко у меня был удивительный новый сексуальный опыт: наблюдать в зале ,вместе с другими людьми на большом экране за тем,как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Казалось,много чего в жизни было-а такого-никогда:))) кому комедия,а кому real peep fucking show (хоть и сцена вполне невинная,и фильм +12) От нервного срыва спасло только то,что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт(я как бы понимаю мужа:тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности(не от моего вроде) Кроме этого потрясения могу сказать ,что фильм очень добрый,а последняя сцена так хорошо написана,что глаза были на мокром месте. Всегда Судзиловскую считала очень красивой женщиной,которой красота мешает получать харАктерные роли,а тут она просто прекрасна. И смешная,и нелепая,и трогательная. Лучшая ее роль в кино на мой взгляд👏🏻👏🏻👏🏻 Посмотрите! Прекрасная смесь "Москва Слезам не Верит" и "Дьявол носит Прада" --умно,мило и остроумно. #ЯнаИЯнко

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