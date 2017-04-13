Собчак: Я наблюдала, как муж занимается сексом с другой

Известная российская телеведущая Ксения Собчак отправилась вместе с мужем Максимом Виторганом на премьеру фильма «Яна и Янко», где он сыграл одну из главных ролей. Увиденное шокировало ее.

О своих «незабываемых» впечатлениях телезвезда рассказала поклонникам в Instagram.

«На премьере фильма «Яна и Янко» у меня был удивительный новый сексуальный опыт: наблюдать в зале, вместе с другими людьми на большом экране за тем, как муж страстно целует другую женщину и занимается с ней сексом. Казалось, много чего в жизни было — а такого — никогда... От нервного срыва спасло только то, что Олеся Судзиловская в фильме была похожа на любимую Робин Райт (я как бы понимаю мужа: тут и я бы не удержалась) и в этой сцене она была на пятом месяце беременности (не от моего вроде)!» — написала Ксения.

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Впрочем, она призналась, что фильм показался ей «очень добрым».

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