Полезно знать: как выбрать хороший кулич к Пасхе?

В преддверии православной Пасхи, которая в этом году отмечается 16 апреля, будет полезно знать, на что обращать внимание при выборе куличей.
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Тем, кто решил не утруждать себя приготовлением пасхального кулича, а приобрести его, настоятельно советуют обратить внимание на состав изделия.
В качественном куличе используются только натуральные ингредиенты - яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель, при этом верхушка кулича должна быть сухой, иначе кулич может испортиться до окончания срока годности, пишет Newsru.
Куличи, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать - особенно для детей,
а отдать предпочтение натуральным украшениям - миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури.
При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.Еще по этой теме