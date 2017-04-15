Умерла старейшая женщина в мире, родившаяся еще в 19-м веке

В Италии скончалась старейшая женщина в мире - Эмма Морано. Она родилась в 1899 году и в свои 117 лет была единственным человеком, заставшим 19-й век. О кончине Морано сообщило агентство ANSA со ссылкой на ее родственников, информацию подтвердил АР ее личный врач.

Старшая из восьми детей, Эмма родилась за месяц до окончания 1800-х годов, когда в Италии правил Умберто I, а легендарный ныне футбольный клуб «Милан» существовал всего несколько недель.

У нее была генетическая предрасположенность к долголетию:

ее мать, швейцарка, прожила до 92 лет, а сестры ушли из жизни на пороге столетия.

Сама она главным секретом считала диету, которой придерживалась около ста лет. После Первой мировой войны врач обнаружил у Эммы анемию и рекомендовал есть три яйца всмятку в день, немного мяса, фрукты и овощи. Она никогда не пробовала сигарет и вина. Также она любила шутить, что ее долгой жизни способствовал короткий брак.

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Эмма Морано работала на фабрике джутовых мешков, а еще была помощником повара в школе.

До 115 лет она отказывалась от помощи по хозяйству.

Из одиннадцати Римских пап, которых она знала, Эмма Морано выделяла Иоанна XXIII, который занял Святой Престол в 1958 году и получил прозвище Красный Папа за мягкость к коммунистам и проповедь мира во время холодной войны. Ни один из трех королей, правивших Италией за время ее жизни, не впечатлил долгожительницу, а вот из двенадцати президентов она особо выделяет Джорджо Наполитано, который в 2011 году присвоил Эмме Морано титул кавалерственной дамы ордена за заслуги перед страной. За время ее жизни сменилось 90 премьер-министров Италии.

В честь ее предыдущего - и последнего - дня рождения городской театр в Пьемонте поставил спектакль «Женщина, которая видела три столетия».

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