Умерла старейшая женщина в мире, родившаяся еще в 19-м веке

 

Фото: AP/ScanPix

В Италии скончалась старейшая женщина в мире - Эмма Морано. Она родилась в 1899 году и в свои 117 лет была единственным человеком, заставшим 19-й век. О кончине Морано сообщило агентство ANSA со ссылкой на ее родственников, информацию подтвердил АР ее личный врач.

Старшая из восьми детей, Эмма родилась за месяц до окончания 1800-х годов, когда в Италии правил Умберто I, а легендарный ныне футбольный клуб «Милан» существовал всего несколько недель.

У нее была генетическая предрасположенность к долголетию:

ее мать, швейцарка, прожила до 92 лет, а сестры ушли из жизни на пороге столетия.

Сама она главным секретом считала диету, которой придерживалась около ста лет. После Первой мировой войны врач обнаружил у Эммы анемию и рекомендовал есть три яйца всмятку в день, немного мяса, фрукты и овощи. Она никогда не пробовала сигарет и вина. Также она любила шутить, что ее долгой жизни способствовал короткий брак.

Реклама

Эмма Морано работала на фабрике джутовых мешков, а еще была помощником повара в школе.

До 115 лет она отказывалась от помощи по хозяйству.

Из одиннадцати Римских пап, которых она знала, Эмма Морано выделяла Иоанна XXIII, который занял Святой Престол в 1958 году и получил прозвище Красный Папа за мягкость к коммунистам и проповедь мира во время холодной войны. Ни один из трех королей, правивших Италией за время ее жизни, не впечатлил долгожительницу, а вот из двенадцати президентов она особо выделяет Джорджо Наполитано, который в 2011 году присвоил Эмме Морано титул кавалерственной дамы ордена за заслуги перед страной. За время ее жизни сменилось 90 премьер-министров Италии.

В честь ее предыдущего - и последнего - дня рождения городской театр в Пьемонте поставил спектакль «Женщина, которая видела три столетия».

Еще по этой теме
Старейшая жительница земли раскрыла секрет долголетия

Старейшая жительница земли раскрыла секрет долголетия

В Японии в возрасте 112 лет скончался старейший мужчина на Земле

В Японии в возрасте 112 лет скончался старейший мужчина на Земле


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются Hi-Tech

Держитесь крепче: легендарные «Тамагочи» возвращаются

Смертельная опасность для детей и собак около Саулкрасты Новости

Смертельная опасность для детей и собак около Саулкрасты

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику Showbiz

Пережившая травлю Шурыгина попала в психиатрическую клинику

Пропавшая по дороге из Екабпилса в Ригу девушка найдена Новости

Пропавшая по дороге из Екабпилса в Ригу девушка найдена

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

Жизнь

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 900 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Продают Земл, Марупе
Продают Земл, Марупе 62 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 298 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 