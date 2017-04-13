Телезвезда Андреева показала красавицу-дочь

Лицо Первого канала Екатерина Андреева показала в Instagram свою прелестную дочь Наталью. Подписчики телеведущей изумились, насколько выпускница МГИМО похожа на свою звездную мать.

Известно, что дочери Андреевой 34 года.

Instagram

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Instagram

«Моя сообщница, моя копия и совсем не похожая одновременно, моя подруга, мой критик, моя ...и совсем свободная. Я всегда знаю – дети – не наша собственность. Уважать их – уважать себя!», – подписала снимок телезвезда.