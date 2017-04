Телезвезда Андреева показала красавицу-дочь

Маленькие секреты съёмок -и волосы то тебе накрутят-наклеят,и ресницы прицепят,и даже погоду создадут(ветер обеспечат)-все ради удачного кадра🎬🎬🎬🎥🎥🎥📸📸📸 Что -то вспомнился стишок -Ты ушла рано утром, собралась в один миг. На подушке остался твой зелёный парик. Ты оставила зубы. Не взяла в этот раз И контактные линзы и искусственный глаз .👁👁👁Накладные ресницы не взяла ты с собой Уши👂👂👂брови и ногти💅💅💅💅аппарат слуховой.😂😂😂В общем,не верь ,иногда,глазам👀👀👀своим.Все может быть намного лучше!!!Или хуже!!!🙈🙈🙈😜😜😜👻👻👻 А сидеть на шее,завязав ноги бантиком👒👒👒-иногда хорошо,но только на съёмках .😂😂😂 #красота #красотаспасетмир #девочки #девочкитакиедевочки #мы #следуйзамной #красотка #beautiful #beau #beauty #pretty #instagood #backstage #followme #like4like #likeforlike #стильно #стиль #тренд #style #styles #look #instastyle #we #lifestyle #mode #fashion #mother #mom #daughter

A post shared by Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) on Apr 13, 2017 at 11:18pm PDT