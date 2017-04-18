ФОТО: 18-летняя дочь Барака Обамы вышла на работу в ультракоротком платье

18-летняя дочь Барака Обамы удивила своим внешним видам. Девушку запечатлели папарацци на одной из улиц Нью-Йорка, когда она направлялась на работу. Малия была одета в короткое платье-рубашку, едва прикрывающее ягодицы.

Супруги Барак и Мишель Обама воспитывали детей в строгости и прививали им хорошие манеры и сдержанный стиль в одежде. Похоже, старшая дочь решила нарушить запреты родителей, одеваясь так, как ей хочется.

Для выхода на работу в офис компании Харви Вайнштейна The Weinstein Company 18-летняя Малия выбрала откровенный наряд. Девушка надела мини платье из джинса, которое оголило ноги и едва прикрывало ягодицы.

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Фото: Vida Press

После публикации провокационных снимков дочери экс-президента США, ее почитатели разделились на два лагеря: одни выразили восхищение фигурой девушки, другие предположили, что дочь Обамы забыла надеть брюки.



Фото: Vida Press

Фото: Vida Press

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