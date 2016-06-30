Впервые за десять лет «Мисс Россией» выбрали блондинку

15 апреля в Москве состоялся конкурс красоты «Мисс Россия — 2017». Победительницей стала 21-летняя Полина Попова, представлявшая Свердловскую область. На девушке было минимум макияжа — бесспорно, разумная тенденция, позволяющая разглядеть новую королеву красоты «без хитростей» — и жюри, и зрителям.

За звание главной красавицы страны соревновались 50 россиянок. По условиям организаторов, все участницы финального этапа должны быть выше 173 сантиметров, старше 18 и моложе 23 лет, на момент конкурса им запрещается иметь татуировки, вредные привычки, мужей и детей, а в прошлом девушек не должно быть опубликованных фото- и видеоматериалов эротического характера, а также уголовной ответственности.

Члены жюри, в числе которых были Ляйсан Утяшева, Ксения Сухинова, София Никитчук, Оксана Федорова и другие не менее известные ценители женской красоты, долго определялись с выбором (пока они совещались в «тайной комнате», зрителей развлекал своим продолжительным выступлением Дмитрий Маликов).

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В итоге победа и заветная корона стоимостью в 1 миллион рублей достались Полине Поповой, представляющей Свердловскую область. И совершенно оправданно: девушка прекрасно показала себя во время дефиле в бикини и отличилась во время интеллектуального конкурса, ответив четко и лаконично (в отличие от многих своих конкуренток, словно решивших устроить негласное соревнование «кто будет дольше благодарить со сцены свою семью»).

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A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Jun 30, 2016 at 8:07am PDT

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Вице-мисс Россией-2017 стала Ксения Александрова из Москвы, а Второй Вице-мисс назвали Альбину Ахтямову из Башкортостана. Все девушки получили подарки от генеральных партнеров конкурса — обувного магазина Rendez-Vous, бренда купальников Marc&Andre и ювелирного Дома Mercury. А главная героиня вечера также стала обладательницей машины от автоцентра «Авилон» и карты на 3 миллиона рублей от банка «Русский стандарт».

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