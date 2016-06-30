Впервые за десять лет «Мисс Россией» выбрали блондинку

15 апреля в Москве состоялся конкурс красоты «Мисс Россия — 2017». Победительницей стала 21-летняя Полина Попова, представлявшая Свердловскую область. На девушке было минимум макияжа — бесспорно, разумная тенденция, позволяющая разглядеть новую королеву красоты «без хитростей» — и жюри, и зрителям.
За звание главной красавицы страны соревновались 50 россиянок. По условиям организаторов, все участницы финального этапа должны быть выше 173 сантиметров, старше 18 и моложе 23 лет, на момент конкурса им запрещается иметь татуировки, вредные привычки, мужей и детей, а в прошлом девушек не должно быть опубликованных фото- и видеоматериалов эротического характера, а также уголовной ответственности.
Члены жюри, в числе которых были Ляйсан Утяшева, Ксения Сухинова, София Никитчук, Оксана Федорова и другие не менее известные ценители женской красоты, долго определялись с выбором (пока они совещались в «тайной комнате», зрителей развлекал своим продолжительным выступлением Дмитрий Маликов).
В итоге победа и заветная корона стоимостью в 1 миллион рублей достались Полине Поповой, представляющей Свердловскую область. И совершенно оправданно: девушка прекрасно показала себя во время дефиле в бикини и отличилась во время интеллектуального конкурса, ответив четко и лаконично (в отличие от многих своих конкуренток, словно решивших устроить негласное соревнование «кто будет дольше благодарить со сцены свою семью»).
Мастер-класс Мон Бон 💖👩🏼🍳 Нас научили готовить десерт для настоящих Мисс 👑 Новинка от @monbon_macaron Суфлейно-кремовая начинка лайтбона очень похожа на мороженое, которое не тает. Половинки лайтбонов такие же, что и у макаронов, они состоят из белка, сахарной пудры и 100% миндальной муки самого дорогого сорта миндаля тончайшего помола. Всего 5 видов лайтбонов: Банана сплит, Клубничный крем, Шоколадный велюр, Кокос с личи, Маракуйя с манго. Калорийность десертов варьируется от 110 до 120 Ккал. Для сравнения в одном бокале шампанского 120 Ккал. И, как и шампанское, десерты вкуснее всего охлажденными) ❤️❤️❤️ #monbon #lightbon #monbon_macaron, #монбон @miss_russia_org #missrussia2017 #missrussia
Вице-мисс Россией-2017 стала Ксения Александрова из Москвы, а Второй Вице-мисс назвали Альбину Ахтямову из Башкортостана. Все девушки получили подарки от генеральных партнеров конкурса — обувного магазина Rendez-Vous, бренда купальников Marc&Andre и ювелирного Дома Mercury. А главная героиня вечера также стала обладательницей машины от автоцентра «Авилон» и карты на 3 миллиона рублей от банка «Русский стандарт».
Оставлю эту красоту здесь на память 😊😊😊 @albina_akhtyamova ты молодец!!! Красавица с большим добрым сердцем. Желаю тебе только хорошего в жизни, осуществить всё, что хочешь, счастья, добра Напомню, Альбина Ахтямова стала 2-ой Вице Мисс Россия 2017. Достойно представила республику Башкортостан. Ещё кстати стала 2-ой в народном голосовании #bashkortostan #башкортостан #миссроссия #миссроссия2017 #missrussia #missrussia2017 #bashbeauty #barvikhaconcerthall #barvikhaluxury #missrussia2017bashbeauty #миссроссия2017рб #студиялинарытагировой #Башҡортостан #альбинаинматур #хылыукай #хылыукай2017 #матур #өфө #һылыуҡай #башкорт #башкирка #башкирки #миссроссиярб #башҡорт #bash_beauty #bashmodel #гордостьреспублики #доброесердце #старостьврадость #старостьврадостьуфа
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