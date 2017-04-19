Мамы, учитесь, как на ss.lv пристроить сына-холостяка

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Женщина, как они пишет, хочет отдать в любящие руки 45-летнего сына.
С физическими данными у кандидата в мужья все хорошо - рост 181, вес 81 кг. Про заработок и досуг - ни слова, но это можно узнать при личном знакомстве.
Фото: Пресс-фото
Зато какое приданное мама готова дать за сына: электрическую плиту и утюг. Кому надо?
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