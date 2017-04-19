Мамы, учитесь, как на ss.lv пристроить сына-холостяка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: VLADIMIR PESNYA / Sputnik

Рубрика «Знакомство» на популярном портале ss.lv - самая интересная. Каждое объявление, как маленькая история, как любовный роман. Их авторы - девушки и юноши, а недавно необычный текст разместила мама 45-летнего сына. Наверное, взрослое дитя, так допекло маман, что женщина решилась на крайний шаг

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Женщина, как они пишет, хочет отдать в любящие руки 45-летнего сына.

С физическими данными у кандидата в мужья все хорошо - рост 181, вес 81 кг. Про заработок и досуг - ни слова, но это можно узнать при личном знакомстве.

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Фото: Пресс-фото

Зато какое приданное мама готова дать за сына: электрическую плиту и утюг. Кому надо?

Девы, если успеете до Лиго, то получите бонус в виде ежемесячных 15-ти евровых дотаций на носки и сигареты.

Щедрая мама.

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