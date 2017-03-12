Как Яна Рудковская избавляется от конкурентов

Всегда ухоженная, одетая по моде, стройная светская львица Яна Рудковская ведет очень активный образ жизни и Инстаграм, и как она успевает с тремя детьми? В соцсети Яна радует подписчиков красивыми фотографиями - цветы, модные показы, интерьер, но ее постоянная фото-рубрика «Мои завтраки» заслуживает отдельного внимания.
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Про эту рубрику так и хочется сказать: «На голодный желудок не смотреть!». Уж очень аппетитно выглядит со вкусом накрытый стол, обычно это московские завтраки в интерьере дома Яны.
Но, иногда попадаются круассаны на фоне Парижа (Яна завсегдатай модных показов) или тропические фрукты, прямо в воде, где-нибудь на Мальдивах.
На столе у Рудковской обязательно стоит ваза или корзина с цветами, продумана каждая мелочь - серебряная упряжка оленей «везет» сухофрукты, на многоярусной вазе россыпь цветных макарон - французский десерт. И каждый раз новые столовые приборы и посуда.
Мини-бутерброды с икрой, каша, обязательно украшенная свежими ягодами, чашечка ароматного кофе и непременно фрукты.
Интересно, Яна одна это все съедает или она только фотографирует, чтобы «вкусные» фотографии вызывали приступ голода у ее конкурентов?
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