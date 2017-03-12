Как Яна Рудковская избавляется от конкурентов

Всегда ухоженная, одетая по моде, стройная светская львица Яна Рудковская ведет очень активный образ жизни и Инстаграм, и как она успевает с тремя детьми? В соцсети Яна радует подписчиков красивыми фотографиями - цветы, модные показы, интерьер, но ее постоянная фото-рубрика «Мои завтраки» заслуживает отдельного внимания.

Про эту рубрику так и хочется сказать: «На голодный желудок не смотреть!». Уж очень аппетитно выглядит со вкусом накрытый стол, обычно это московские завтраки в интерьере дома Яны.

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Христос Воскресе ! Всех с праздником 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Пасхальный завтрак 🐣 Happy Easter 🙏🏻 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Apr 16, 2017 at 2:00am PDT

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Но, иногда попадаются круассаны на фоне Парижа (Яна завсегдатай модных показов) или тропические фрукты, прямо в воде, где-нибудь на Мальдивах.

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На Мальдивах конечно были самые роскошные тропические завтраки ,🍉💦, с завтрашнего дня будем возвращаться к русской кухне ) #postatravelnotes #рубрикамоизавтраки 🐬@amillafushi 💦 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Mar 22, 2017 at 12:33am PDT

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Our family tropical breakfast 🍉🥝🥑 wearing #natayakimbeachwear ❤ @amillafushi ✌🏻#postatravelnotes #рубрикамоизавтраки #трифотосчастья A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Mar 11, 2017 at 10:10pm PST

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Hello Paris , my beautiful breakfast 💚 #рубрикамоизавтраки A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Apr 7, 2017 at 1:11am PDT

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Люблю Парижские завтраки и цветы ❤️ #рубрикамоизавтраки A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Apr 10, 2017 at 2:14am PDT

На столе у Рудковской обязательно стоит ваза или корзина с цветами, продумана каждая мелочь - серебряная упряжка оленей «везет» сухофрукты, на многоярусной вазе россыпь цветных макарон - французский десерт. И каждый раз новые столовые приборы и посуда.

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Все равно самые красивые завтраки у нас дома 💚 #рубрикамоизавтраки A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Apr 11, 2017 at 11:31pm PDT

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Доброе утро ! Трогательный завтрак у Tiffani и любимые ландыши 💚 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Mar 31, 2017 at 12:36am PDT

Мини-бутерброды с икрой, каша, обязательно украшенная свежими ягодами, чашечка ароматного кофе и непременно фрукты.

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Morning...tea.. flowers 🌸 #рубрикамоизавтраки #аппетитанетсовсем A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Mar 30, 2017 at 12:40am PDT

Интересно, Яна одна это все съедает или она только фотографирует, чтобы «вкусные» фотографии вызывали приступ голода у ее конкурентов?

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Иногда друзья дарят такие корзины с цветами , что ты ими любуешься целую неделю ❤️🙏🏻 #рубрикамоизавтраки A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Apr 1, 2017 at 12:41am PDT

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