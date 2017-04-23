Почему нельзя фотографироваться с правой стороны: секрет селфи

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/Sorge/Scanpix

Ни для кого не секрет, что истинные любительницы селфи могут искать подходящий ракурс для фото не один час. А потом еще столько же времени выбирать нужный снимок перед тем, как опубликовать его в Сети. Теперь, кажется, мучениям пришел конец — ученые из университета в Мельбурне вывели простую формулу идеального кадра.

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Изучив 2 тысячи снимков 200 пользователей Сети, австралийские ученые из университета Ла Троб пришли к выводу, что большинство людей позируют на снимках левой стороной лица. В частности,

41% выбирают левую часть, 32% поворачиваются к камере правой, а 20% вовсе фотографируются в анфас.

«Левая сторона лица преобладает и в историческом плане. Предыдущие исследования показали, что на многих знаменитых портретах - к примеру, как Мона Лиза, - художники изображают героев именно так», - отметила старший преподаватель экспериментальной нейропсихологии Аннука Линделл.

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Исследователь также добавила, что

левая сторона лица кажется более привлекательной, так как контролируется правым полушарием мозга, которое отвечает за эмоции.

Аннука Линделл пришла к выводу, что самые удачные снимки получаются тогда, когда мы фотографируем себя левой рукой под небольшим углом. Кадр с левой стороны делает лицо визуально худее, а скулы более выразительными.

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