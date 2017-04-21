Королеве Елизавете II - 91 год: смотрите уникальные фото!

Сегодня, 21 апреля, королеве Великобритании Елизавете II исполняется 91 год. Елизавета II (Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца - короля Георга VI, скончавшегося в 56 лет. 6 февраля королева отметила 65-летие пребывания на троне - так называемый сапфировый юбилей, став первым британским монархом, отметившим эту дату.
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Стоит отметить, что в Великобритании
день рождения королевы Елизаветы II отмечают дважды - 21 апреля и в одну из суббот в июне - в этот день в Лондоне проводится большой гвардейский парад, известный как Trooping the Color.
Так что официальные празднования еще впереди, а сегодня - в настоящий день рождения самого известного и долго правящего монарха в мире - смотрите уникальные архивные фотографии!