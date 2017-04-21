Королеве Елизавете II - 91 год: смотрите уникальные фото!

Королева Елизавета II
 

Королева Елизавета II. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня, 21 апреля, королеве Великобритании Елизавете II исполняется 91 год. Елизавета II (Елизавета Александра Мария) родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца - короля Георга VI, скончавшегося в 56 лет. 6 февраля королева отметила 65-летие пребывания на троне - так называемый сапфировый юбилей, став первым британским монархом, отметившим эту дату.

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Стоит отметить, что в Великобритании

день рождения королевы Елизаветы II отмечают дважды - 21 апреля и в одну из суббот в июне - в этот день в Лондоне проводится большой гвардейский парад, известный как Trooping the Color.

Так что официальные празднования еще впереди, а сегодня - в настоящий день рождения самого известного и долго правящего монарха в мире - смотрите уникальные архивные фотографии!

Королеве Елизавете II - 91! Смотрите уникальные детские фото!

Фото: Королеве Елизавете II - 91! Смотрите уникальные детские фото!0

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Стиль королевы Елизаветы II

Фото: Стиль королевы Елизаветы II0

Элегантные шляпы королевы Елизаветы II

Фото: Элегантные шляпы королевы Елизаветы II0

Выставка нарядов королевы Елизаветы II в Виндзорском дворце

Фото: Выставка нарядов королевы Елизаветы II в Виндзорском дворце0

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