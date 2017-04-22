Дочь Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж за сына латвийского миллионера

 

Фото: facebook.com

Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк (главной героини сериала «Моя прекрасная няня») Анна тайно вышла замуж. Как уточняют российские таблоиды, избранником юной девушки стал более чем обеспеченный бизнесмен.

Согласно информации СМИ, Анна стала супругой своего молодого человека, с которым встречались на протяжении семи лет. Молодые люди познакомились в Лондоне, где оба учились. Зятем 46-летней знаменитой артистки стал Мансур Джамалдаев, сын латвийского миллионера чеченского происхождения, пишет Суть Событий.

Своё сообщение журнал «7 дней» подкрепляет тем, что Анна опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram фотоснимок с кольцом на безымянном пальце.

Реклама
Еще по этой теме
Историк моды осудил Анастасию Заворотнюк за голую грудь

Историк моды осудил Анастасию Заворотнюк за голую грудь


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 59800 EUR

reklama.vesti.lv

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины Showbiz

Нагиев намекнул, что несвободен и работает ради любимой женщины

Поклонники недоумевают: что случилось с фигурой Евы Лонгории? Showbiz

Поклонники недоумевают: что случилось с фигурой Евы Лонгории?

В Тихом океане рухнул истребитель ВВС США Новости

В Тихом океане рухнул истребитель ВВС США

Необычная находка на мосту удивила рижанина Новости

Необычная находка на мосту удивила рижанина

В доме у жительницы Резекне появился «Чужой»: ученые, помогите! Новости

В доме у жительницы Резекне появился «Чужой»: ученые, помогите!

Знаменитости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
PHP ПРОГРАММИСТ
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
IT SISTĒMU ANALĪTIĶI/TESTĒTĀJU
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 