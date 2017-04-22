Дочь Анастасии Заворотнюк тайно вышла замуж за сына латвийского миллионера

Дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк (главной героини сериала «Моя прекрасная няня») Анна тайно вышла замуж. Как уточняют российские таблоиды, избранником юной девушки стал более чем обеспеченный бизнесмен.

Согласно информации СМИ, Анна стала супругой своего молодого человека, с которым встречались на протяжении семи лет. Молодые люди познакомились в Лондоне, где оба учились. Зятем 46-летней знаменитой артистки стал Мансур Джамалдаев, сын латвийского миллионера чеченского происхождения, пишет Суть Событий.

Своё сообщение журнал «7 дней» подкрепляет тем, что Анна опубликовала на личной странице в социальной сети Instagram фотоснимок с кольцом на безымянном пальце.

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