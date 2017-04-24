Исследование: всего 6% жителей считают сферу ИТ более подходящей для женщин

Чтобы выяснить взгляды общества на роль женщины в сфере информационных технологий (ИТ) и необходимость знаний в сфере ИТ для работы в других отраслях, «Tele2 Shared Service Center» (Tele2 SSC) в сотрудничестве с «Snapshots» провели исследование общественного мнения «Женщины в ИТ-сфере в Латвии», в рамках которого выяснилось, что лишь 6% населения считают, что работа в сфере ИТ лучше подходит для женщин.

Наиболее подходящие для женщин отрасли: финансы и бухгалтерия, медицина и фармацевтика

Респонденты считают, что наиболее подходящими профессиональными сферами для женщин являются финансы и бухгалтерия (52%), медицина и фармацевтика (49%), туризм и ресторанно-гостиничная сфера (45%), культура и искусство (47%), торговля (37%), образование и наука (33%). Лишь 6% всех опрошенных назвали ИТ как более подходящую для женщин сферу.

Важно то, что именно мужчины чаще упоминали эту отрасль в пользу противоположного пола: сами женщины были настроены гораздо более критически.

Также 36% респондентов отметили, что все профессии одинаково подходят обоим полам.

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Следует упомянуть также, что существенную роль в формировании мнения о работе женщин в сфере ИТ играет личный опыт респондентов. Те, кто знаком хотя бы с одной женщиной, работающей в сфере ИТ (48%), существенно чаще среднего склонны не придерживаться мнения, что успешная работа в сфере ИТ имеет какую-то связь с полом работника.

Руководитель Tele2 SSC Ким Леандерссон (Kim Leandersson) считает: «Результаты исследования показывают, что в обществе сохраняются предрассудки относительно того, какие сферы деятельности подходят для женщин, а и какие – нет. ИТ – стремительно развивающаяся отрасль, в которой нет места предрассудкам». Между тем, согласно прогнозам Министерства экономики,

на рынке труда к 2020 году сформируется дефицит работников сферы естественных наук, информационно-коммуникационных технологий, инженерных знаний. Общая нехватка составит 16000 специалистов.

Существующие в обществе стереотипы — самое крупное препятствие для женщин, работающих в ИТ: мужчины и жители села настроены более скептически

По мнению населения, двумя важнейшими причинами, которые мешают женщинам изучать ИТ, являются существующие в обществе стереотипы о пригодности тех или иных сфер для каждого из полов (46%), а также низкая заинтересованность молодежи в изучении ИТ (44%). Кроме того,

27% респондентов отметили, что женщинам недостает информации о возможностях по получению образования в сфере ИТ, а 24% считают, что ИТ как профессия — слишком сложна для женщин.

Результаты исследования четко намечают тенденцию: пригодность или непригодность тех или иных профессий для женщин определяется именно мужчинами и жителями села. Лишь 26% мужчин готовы признать, что женщины могут успешно работать в любой профессии. Сельские жители также скептически относятся к возможностям женщин в сфере ИТ: лишь 29% признали, что женщина может работать в любой профессии.

Как уже упоминалось, чтобы поддержать девочек в их выборе связать свою будущую карьеру с профессиями в сфере точных наук и чтобы показать творческую сторону отрасли ИТ, Tele2 Shared Tele2 SSC уже второй год организует мероприятие «Girls Make IT Happen».

Мероприятие пройдет 27 апреля, в 15:00, в «Birojnīca» — на ул. Дзирнаву, 84, к. 2, в Риге. Принять участие в нем приглашаются школьники, студенты, профессионалы из отрасли и другие желающие.

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Исследование «Женщины в ИТ-сфере в Латвии» было проведено в марте/апреле 2017 г. В нем участвовали жители Латвии в возрасте от 15 до 74 лет. Всего было опрошено 748 респондентов.

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