Фантастика! 10 обычных женщин, чей реальный возраст вас шокирует

Риса Хирако, 45 лет
 
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Сэйко Мацуда, 55 лет

Риса Хирако, 45 лет. Фото: instagram.com/risa_hirako

В погоне за вечной молодостью знаменитости решаются на пластические операции, не вылезают из кабинетов косметологов, день и ночь покрывают лица увлажняющими и питательными масками, а особо изобретательные прибегают и к нетрадиционным методам, например, поедают плаценту. Однако наш материал не про знаменитостей, статус которых обязывает, а про простых женщин, собственным примером доказывающих, что и без многомиллионного счета в банке можно выглядеть на 20, а то и 30 лет моложе. Итак, знакомьтесь: вот 10 счастливиц, которые прославились в Сети благодаря своему «до неприличия» моложавому внешнему виду.

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Не так давно пользователей Сети восхищались фотографиями Сэйко Мацуды, которая стала лицом новой коллекции бренда нижнего белья Triumph. Дело в том, что японка с фарфоровой кожей и подтянутой фигурой в свои 55 лет выглядит как минимум вдвое моложе.

Если изучить ее снимки, то можно с уверенностью констатировать, что за последние 37 лет она не постарела ни на день.

Вдохновившись примером Сэйко Мацуды, мы вспомнили и других женщин, отказывающихся стареть, и попытались выяснить, в чем их секрет.

Сэйко Мацуда в рекламе Triumph

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Сэйко Мацуда, 55 лет

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