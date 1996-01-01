Страшная сила: 10 королев красоты, которые погибли при странных обстоятельствах

О титуле королевы красоты мечтают многие девушки — с каждым годом желающих получить заветную диадему и всеобщую любовь становится все больше и больше. Конкурсантки готовы на все, лишь бы пройти в финал: изнуряют себя голодом, тратят огромные суммы на бьюти-процедуры, а порой в буквальном смысле «изживают» более привлекательных конкуренток, чтобы расчистить себе путь к победе. Но у красоты и признания, как и у всего в этой жизни, есть цена, и даже самые симпатичные девушки ни от чего не застрахованы. Предлагаем вам вспомнить королев красоты, чьи жизни трагически оборвались при невыясненных обстоятельствах.
Александра Петрова, победительница конкурсов «Мисс Россия 1996» и «Мисс Интернэшнл 1997» (дата смерти - 16 сентября 2000 года)
Моника Спир, победительница конкурса «Мисс Венесуэла 2004», четвертая вице-мисс на конкурсе «Мисс Вселенная 2005» (дата смерти - 6 января 2014 года)
Рауда Атиф, прославилась как «модель с самыми красивыми глазами» (дата смерти - 31 марта 2017 года)
Светлана Котова, финалистка конкурса «Мисс Россия 1996» (дата смерти - 30 января 1997 года)