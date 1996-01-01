Страшная сила: 10 королев красоты, которые погибли при странных обстоятельствах

О титуле королевы красоты мечтают многие девушки — с каждым годом желающих получить заветную диадему и всеобщую любовь становится все больше и больше. Конкурсантки готовы на все, лишь бы пройти в финал: изнуряют себя голодом, тратят огромные суммы на бьюти-процедуры, а порой в буквальном смысле «изживают» более привлекательных конкуренток, чтобы расчистить себе путь к победе. Но у красоты и признания, как и у всего в этой жизни, есть цена, и даже самые симпатичные девушки ни от чего не застрахованы. Предлагаем вам вспомнить королев красоты, чьи жизни трагически оборвались при невыясненных обстоятельствах.