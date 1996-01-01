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Страшная сила: 10 королев красоты, которые погибли при странных обстоятельствах

Русский TVNET/woman.ru
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Фото: скриншот видео/коллаж Русский TVNET

О титуле королевы красоты мечтают многие девушки — с каждым годом желающих получить заветную диадему и всеобщую любовь становится все больше и больше. Конкурсантки готовы на все, лишь бы пройти в финал: изнуряют себя голодом, тратят огромные суммы на бьюти-процедуры, а порой в буквальном смысле «изживают» более привлекательных конкуренток, чтобы расчистить себе путь к победе. Но у красоты и признания, как и у всего в этой жизни, есть цена, и даже самые симпатичные девушки ни от чего не застрахованы. Предлагаем вам вспомнить королев красоты, чьи жизни трагически оборвались при невыясненных обстоятельствах.

1

Александра Петрова, победительница конкурсов «Мисс Россия 1996» и «Мисс Интернэшнл 1997» (дата смерти - 16 сентября 2000 года)
2

Моника Спир, победительница конкурса «Мисс Венесуэла 2004», четвертая вице-мисс на конкурсе «Мисс Вселенная 2005» (дата смерти - 6 января 2014 года)
3

Рауда Атиф, прославилась как «модель с самыми красивыми глазами» (дата смерти - 31 марта 2017 года)
4

Светлана Котова, финалистка конкурса «Мисс Россия 1996» (дата смерти - 30 января 1997 года)
5

Агнешка Котлярска, победительница конкурсов «Мисс Польша 1991» и «Мисс Интернешнл 1991» (дата смерти - 27 августа 1996 года)
6

Лесли Маццара, победительница американского конкурса красоты «Мисс Южная Каролина» (дата смерти - 1 ноября 2004 года)
7

Ирен Гарза, победительница американского конкурса красоты «Мисс Южный Техас 1958» (дата смерти - апрель 1960 года)
8

Микаэла МакАриви, финалистка ирландского конкурса красоты «Роза Трали» (дата смерти - 10 января 2011 года)
9

Мелоди Гершбах, обладательница титула «Мисс Филлипины 2009», полуфиналистка «Мисс Интернэшнл 2009» (дата смерти - 21 августа 2010 года)
10

ДжонБенет Рэмси, «Маленькая Мисс Шарлевуа», «Маленькая Мисс Колорадо», «Девочка с обложки из Колорадо», «Крошечная Красавица Нации» (дата смерти - 25 декабря 1996 года)
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