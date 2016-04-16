Красота по-русски: как «Мисс Россия 2017» выглядит в обычной жизни

«Мисс Россия 2017» Полина Попова
 

«Мисс Россия 2017» Полина Попова. Фото: TASS/Scanpix

Как уже сообщал Русский TVNET, победу в конкурсе «Мисс Россия 2017» впервые за 10 лет одержала блондинка - 21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга Свердловской области. Известно, что девушка любит готовить, путешествовать, занимается теннисом, изучала китайский язык и планировала продолжить обучение в Китае, но передумала. Сейчас в планах красавицы поступление в один из московских вузов.

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На днях «Мисс Россия 2017» стала гостьей передачи Первого канала «Вечерний Ургант». В гости к Ивану Урганту девушка пришла в элегантном белом костюме и бежевых лодочках.

Красотка держалась уверенно и на каверзные вопросы ведущего отвечала без малейшего смущения, да еще и с юмором.

В итоге Урганту, как он ни пытался, так и не удалось застать блондинку врасплох. «Молодец», — заявил ведущий в конце интервью и пожелал Полине удачи.

Фрагмент программы "Вечерний Ургант" с участием Полины Поповой:

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«Мисс Россия 2017» Полина Попова работает моделью с 15 лет, она не замужем, но у нее есть молодой человек. И титул, на наш взгляд, девушка получила совершенно заслуженно -

в этом мы убедились, не только посмотрев официальные фото с конкурса, но и заглянув на ее страничку в Instagram.

Без макияжа и не на подиуме или сцене «первая красавица России» выглядит еще прекраснее! Смотрите, если не верите...

Фото из Instagram:

Morning, beautiful world 💪🏼👅 #wellnessclubnebo #moscow

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on



Фото из Instagram:

💛💛💛

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on



Фото из Instagram:

☀️🌴🍍😌💖

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on

Фото из Instagram:



Фото из Instagram:



Фото из Instagram:

Фото из Instagram:



Фото из Instagram:

Самая красивая девушка России

Фото: Самая красивая девушка России0

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