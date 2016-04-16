Красота по-русски: как «Мисс Россия 2017» выглядит в обычной жизни

Как уже сообщал Русский TVNET, победу в конкурсе «Мисс Россия 2017» впервые за 10 лет одержала блондинка - 21-летняя Полина Попова из Екатеринбурга Свердловской области. Известно, что девушка любит готовить, путешествовать, занимается теннисом, изучала китайский язык и планировала продолжить обучение в Китае, но передумала. Сейчас в планах красавицы поступление в один из московских вузов.

На днях «Мисс Россия 2017» стала гостьей передачи Первого канала «Вечерний Ургант». В гости к Ивану Урганту девушка пришла в элегантном белом костюме и бежевых лодочках.

Красотка держалась уверенно и на каверзные вопросы ведущего отвечала без малейшего смущения, да еще и с юмором.

В итоге Урганту, как он ни пытался, так и не удалось застать блондинку врасплох. «Молодец», — заявил ведущий в конце интервью и пожелал Полине удачи.

Фрагмент программы "Вечерний Ургант" с участием Полины Поповой:

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«Мисс Россия 2017» Полина Попова работает моделью с 15 лет, она не замужем, но у нее есть молодой человек. И титул, на наш взгляд, девушка получила совершенно заслуженно -

в этом мы убедились, не только посмотрев официальные фото с конкурса, но и заглянув на ее страничку в Instagram.

Без макияжа и не на подиуме или сцене «первая красавица России» выглядит еще прекраснее! Смотрите, если не верите...

Фото из Instagram:

Morning, beautiful world 💪🏼👅 #wellnessclubnebo #moscow A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 16, 2016 at 12:10am PDT

Фото из Instagram:

💛💛💛 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Feb 23, 2017 at 5:06pm PST

Фото из Instagram:

☀️🌴🍍😌💖 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Mar 14, 2017 at 11:21am PDT

Фото из Instagram:

Наши тренировки = ❤️ @miss_russia_org только лучшие преподаватели🔝 Ловим каждое слово и движение 🙌🏼 #missrussia2017 #missrussia #МиссРоссия A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Mar 30, 2017 at 5:02am PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 7, 2017 at 4:32am PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 7, 2017 at 9:36am PDT

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Мой новый Дружок 💙 нерпы - это любовь, не меньше 🤗😌🙏 есть планы и новости о которых расскажу чуть позже 🙌🏼 Благодарю @miss_russia_org 😘😘😘 #missrussia2017 A post shared by Polina Popova 👸🏼 (@miss_polina_popova) on Apr 25, 2017 at 9:29am PDT























































Aizvērt Самая красивая девушка России TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX TASS/SCANPIX







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