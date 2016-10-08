Американка потратила состояние, чтобы стать Барби: вот результат!

 

Фото: instagram.com/opheliavanity

Похоже, у модели Пикси Фокс с кукольной внешностью появилась конкурентка. 30-летняя жительница Лос-Анджелеса Офелия Вэнити потратила в общей сложности 32 тысячи долларов на операции, чтобы стать похожей на куклу Барби, передает The Daily Mail.

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Еще несколько лет назад американка больше походила на гота - красила волосы в иссиня-черный цвет, ярко подводила глаза и совсем не загорала.

Однако не так давно она решила кардинально сменить имидж.

Такой Офелия была раньше:

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Офелия прибегла к инъекциям ботокса и дермального наполнителя, а также к другим косметическим процедурам. Кроме того, она сделала ринопластику, пластику ягодиц и изменила форму груди.

В ближайших планах у американки - увеличение груди и ягодиц, а также операция по удалению ребер ради более узкой талии.

«Даже когда я была темной, мне говорили, что я похожа на Барби. Мне кажется, все дело в моих больших от природы глазах. А теперь я еще и блондинка - осветляюсь каждые два месяца», - говорит Офелия.

Как призналась девушка, она с детства любила играть с Барби. А повзрослев, поняла, что хочет быть похожей на куклу.

Смотрите фото и видео!

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Видео:

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