Бывшая жена Трампа в свои 53 кое в чем даст фору Мелании

О второй супруге Дональда Трампа мало что известно, но если подписаться на нее в Instagram, то можно с интересом наблюдать, как Марла Мейплз проводит каждый свой день. Бывшая жена действующего президента США активно занимается спортом и регулярно делится фотографиями и видеороликами с тренировок в своем блоге. Стоит признать, что физической подготовке этой 53-летней женщины позавидует и 47-летняя красавица Мелания Трамп!
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Не хватает мотивации, чтобы наконец похудеть к лету? Зайдите в Instagram к Марле Мейплз и просто посмотрите, как эта эффектная блондинка выглядит в свои 53 года.
Экс-супруга Дональда Трампа усердно работает над своим телом не только в спортзале, но и дома. Она практикует йогу, выполняет непростые упражнения на тренажерах, а также отлично танцует
— в этом можно убедиться, посмотрев несколько выпусков американского шоу «Танцы со звездами» с участием Марлы.
Спорт помогает сохранять бывшей миссис Трамп не только стройность, но и молодость: ей с трудом можно дать столько лет, сколько ей на самом деле.
Подтянутая, улыбчивая красотка с сияющими глазами легко даст фору нынешней жене американского президента, 47-летней Мелании.
И пусть та младше Мейплз на 6 лет — в гибкости и спортивной подготовке своей предшественнице она точно уступает!
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Taking a peak at life from a different perspective. Which perspective is actually upside down? Lol! The #headstand has been a fav of mine for yrs. De-oxygenated blood flows through your veins back to the heart. So de-stress & give some extra love to your heart. Can't we all use a bit more love these days ❤️️
Видео:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Когда-то они были счастливы вместе:
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