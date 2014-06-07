Бывшая жена Трампа в свои 53 кое в чем даст фору Мелании

Марла Мейплз
 

Марла Мейплз. Фото: AP/ScanPix

О второй супруге Дональда Трампа мало что известно, но если подписаться на нее в Instagram, то можно с интересом наблюдать, как Марла Мейплз проводит каждый свой день. Бывшая жена действующего президента США активно занимается спортом и регулярно делится фотографиями и видеороликами с тренировок в своем блоге. Стоит признать, что физической подготовке этой 53-летней женщины позавидует и 47-летняя красавица Мелания Трамп!

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Экс-супруга Дональда Трампа усердно работает над своим телом не только в спортзале, но и дома. Она практикует йогу, выполняет непростые упражнения на тренажерах, а также отлично танцует

— в этом можно убедиться, посмотрев несколько выпусков американского шоу «Танцы со звездами» с участием Марлы.

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Спорт помогает сохранять бывшей миссис Трамп не только стройность, но и молодость: ей с трудом можно дать столько лет, сколько ей на самом деле.

Подтянутая, улыбчивая красотка с сияющими глазами легко даст фору нынешней жене американского президента, 47-летней Мелании.

И пусть та младше Мейплз на 6 лет — в гибкости и спортивной подготовке своей предшественнице она точно уступает!

Фото из Instagram:



Фото из Instagram:



Видео:

#happyinnature me and my new friend ... The Maple & the Pine stand together. 🍃🌲🌿 photo cred. @tara_sutphen

A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on



Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Elliptical never felt so good! Love my morning workout view!!

A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on

Фото из Instagram:

Not picture perfect #yoga posture yet but getting my 💖 #heart open more everyday! #happy #sunday #Gratitude

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Когда-то они были счастливы вместе:

И еще:

I can't believe my baby @TiffanyATrump is going to be #21 this week! #fbf #ILoveMyGirl

A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on

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