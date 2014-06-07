Бывшая жена Трампа в свои 53 кое в чем даст фору Мелании

О второй супруге Дональда Трампа мало что известно, но если подписаться на нее в Instagram, то можно с интересом наблюдать, как Марла Мейплз проводит каждый свой день. Бывшая жена действующего президента США активно занимается спортом и регулярно делится фотографиями и видеороликами с тренировок в своем блоге. Стоит признать, что физической подготовке этой 53-летней женщины позавидует и 47-летняя красавица Мелания Трамп!

Не хватает мотивации, чтобы наконец похудеть к лету? Зайдите в Instagram к Марле Мейплз и просто посмотрите, как эта эффектная блондинка выглядит в свои 53 года.

Экс-супруга Дональда Трампа усердно работает над своим телом не только в спортзале, но и дома. Она практикует йогу, выполняет непростые упражнения на тренажерах, а также отлично танцует

— в этом можно убедиться, посмотрев несколько выпусков американского шоу «Танцы со звездами» с участием Марлы.

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Спорт помогает сохранять бывшей миссис Трамп не только стройность, но и молодость: ей с трудом можно дать столько лет, сколько ей на самом деле.

Подтянутая, улыбчивая красотка с сияющими глазами легко даст фору нынешней жене американского президента, 47-летней Мелании.

И пусть та младше Мейплз на 6 лет — в гибкости и спортивной подготовке своей предшественнице она точно уступает!

Фото из Instagram:

Having 2 much fun not 2 share my Swimming w/the Stars or rather Swimming w/the Mar's moment in my fav '90's 1-piece #SwimSuitSelfie 🏊🏼😎🙊 A great way for this little fish to do her best to stay in shape.. And yes I found an indoor pool near me… So excited! A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on Apr 27, 2016 at 9:20am PDT

Фото из Instagram:

Видео:

#happyinnature me and my new friend ... The Maple & the Pine stand together. 🍃🌲🌿 photo cred. @tara_sutphen A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on May 27, 2016 at 6:26pm PDT

Фото из Instagram:

My new #TriBeCa dance floor. 😜Remember to stretch today... @tonydovolani I did my best to point my toes while not taking a fall! 😳 A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on May 2, 2016 at 12:40pm PDT

Фото из Instagram:

Elliptical never felt so good! Love my morning workout view!! A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on Jun 7, 2014 at 8:44am PDT

Фото из Instagram:

Not picture perfect #yoga posture yet but getting my 💖 #heart open more everyday! #happy #sunday #Gratitude A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on Sep 7, 2014 at 12:02pm PDT

Когда-то они были счастливы вместе:

In honor of my #London escapades w/ @TiffanyATrump here's a #BigBen #YouMagazine #fbf for ya! @YOUMagSocial @realDonaldTrump A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on Aug 1, 2014 at 12:59pm PDT

И еще:

I can't believe my baby @TiffanyATrump is going to be #21 this week! #fbf #ILoveMyGirl A post shared by Marla Maples (@itsmarlamaples) on Oct 10, 2014 at 12:26pm PDT



























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