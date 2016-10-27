«Старые, толстые и страшные» стюардессы «Аэрофлота» больше не смогут летать в Латвию

Стюардессы российской компании «Аэрофлот» обратились в суд с жалобой на работодателя из-за дискриминации по возрасту и внешнему виду, а также по поводу нарушения трудовых прав работников.
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Несколько бортпроводниц обвинили крупную компанию в том, что сотрудников разделили на группы по красоте. Так, по словам стюардессы Евгении Магуриной,
больше полугода работодатель разрешает летать на международных рейсах только молодым и стройным сотрудницам.
Остальные обслуживают исключительно внутренние рейсы, пишет Tjournal.ru.
По словам Магуриной, стюардесс массово фотографировали и измерили рост, а некоторых даже взвешивали на весах под предлогом ребрендинга компании и заказа новой формы для сотрудников.
Всех, кто старше 40 и у кого одежда больше 48-го размера, перестали ставить на заграничные рейсы.
Сотрудниц, чей размер одежды и возраст не подходил под новые правила, определили в группу «старые, толстые и страшные».
Фото из Instagram:
Еще Магурина рассказала, что со складов «Аэрофлота» исчезла форма 50-52-го размеров. Более того, врачи летно-экспертной комиссии теперь
с особым пристрастием проверяют группу «старых, толстых и страшных» бортпроводниц на наличие профзаболеваний,
отмечает Радио «Свобода».
До того, как жалобу Магуриной и ее коллег приняли для рассмотрения в суде, ее «отфутболили» в Росавиации, прокуратуре и трудовой инспекции.
По мнению юристов, доказать дискриминацию по возрасту и внешнему виду в суде очень сложно.Еще по этой теме