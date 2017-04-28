Жена латвийского министра показала свое белье

Белье «напоказ» как при выходе в свет, так и в повседневной жизни - модная тенденция то уходящая в прошлое, то возвращающаяся.

Берут пример с зарубежных звезд и наши известные люди. Так, вторая половинка министра благосостояния Яниса Рейрса - политолог и исполнительный директор Международного центра исследований Гунда Рейре поместила в своем профиле фотографию, где позирует в темном брючном костюме.

Под жакетом на месте блузки этой самой блузки нет - зато виден элегантный кружевной бюстгальтер. Довершает образ сексуальной и женственной дамы длинное ожерелье.

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