Навка о «голом» фото Пескова: «Я сама себе завидую»

Татьяна Навка
 

Татьяна Навка. Фото: Sputnik/Scanpix

На днях прославленная российская фигуристка Татьяна Навка стала гостьей передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале. С ведущим шоу 42-летняя олимпийская чемпионка поговорила о своем триумфе на премии «Самые стильные» журнала Hello!, а также о муже и детях. В частности, Татьяна прокомментировала нашумевшую семейную фотографию, на которой ее супруг - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - запечатлен с голым торсом.

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Татьяна Навка старается не обсуждать личную жизнь с журналистами. Однако для Ивана Урганта спортсменка сделала исключение и немного рассказала о своей семье в эфире его вечернего шоу.

Так, когда беседа зашла о детях, Навка призналась, что она - «сумасшедшая мама». «Многие друзья считают, что я издеваюсь над своими детьми. Особенно над маленькой.

Она в свои 2 года и 8 месяцев уже знает 3 языка - английский, китайский и русский. Потихоньку начинаем французский.

Мы читаем с ней Шекспира, Пушкина. Я горжусь!» - поведала звезда фигурного катания.

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Не обошла вниманием Татьяна и любимого супруга. Когда Иван попросил свою гостью прокомментировать нашумевшее семейное фото из бани,

Навка лаконично отметила: «Я знаю, что многие завидуют торсу моего мужа. Я сама себе завидую!».

ЧИТАЙ НА TVNET: Ничего, что пресс-секретарь президента? Навка показала мужа без одежды

«Жаль, что в таком виде Дмитрий Сергеевич не может появляться на пресс-конференциях!» - полушутя-полусерьезно подытожил Ургант.

Видео:

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