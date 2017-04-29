Роналду засняли на прогулке с новой подружкой: достойная замена Шейк?

 

Фото: Splash/Vida Press

Уже несколько месяцев в прессе муссируются слухи о романе лучшего спортсмена мира Криштиану Роналду с 21-летней уроженкой маленького испанского городка Хака Джорджиной Родригес, которая работала обычным продавцом в магазине одежды Gucci. Правда, как только отношения девушки со звездой футбола стали достоянием общественности, ей пришлось уволиться, поскольку магазин принялись штурмовать фанаты и пресса, что отпугивало покупателей.

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Папарацци поймали пару на прогулке с 6-летний сыном спортсмена. Они ходили по магазинам и просто гуляли, наслаждаясь приятным совместным времяпрепровождением.

Джорджина была одета в облегающие черные брюки и короткий джемпер зеленоватого оттенка с горизонтальными полосками, который слегка обнажал ее животик.

Довершали образ девушки полуботинки на каблуке и объемная сумка в тон брюкам.

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Криштиану же предпочел для прогулки голубые джинсы до щиколотки, темный спортивного типа пуловер с белой окантовкой и кроссовки.

Несмотря на повседневный внешний вид, звездной паре не удалось остаться незамеченной. Смотрите нашу фотогалерею!

Криштиану Роналду с новой подружкой на прогулке

Фото: Криштиану Роналду с новой подружкой на прогулке0

Фото звезды футбола Криштиану Роналду из Instagram

Фото: Фото звезды футбола Криштиану Роналду из Instagram0

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