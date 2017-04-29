Роналду засняли на прогулке с новой подружкой: достойная замена Шейк?

Уже несколько месяцев в прессе муссируются слухи о романе лучшего спортсмена мира Криштиану Роналду с 21-летней уроженкой маленького испанского городка Хака Джорджиной Родригес, которая работала обычным продавцом в магазине одежды Gucci. Правда, как только отношения девушки со звездой футбола стали достоянием общественности, ей пришлось уволиться, поскольку магазин принялись штурмовать фанаты и пресса, что отпугивало покупателей.

Папарацци поймали пару на прогулке с 6-летний сыном спортсмена. Они ходили по магазинам и просто гуляли, наслаждаясь приятным совместным времяпрепровождением.

Джорджина была одета в облегающие черные брюки и короткий джемпер зеленоватого оттенка с горизонтальными полосками, который слегка обнажал ее животик.

Довершали образ девушки полуботинки на каблуке и объемная сумка в тон брюкам.

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Криштиану же предпочел для прогулки голубые джинсы до щиколотки, темный спортивного типа пуловер с белой окантовкой и кроссовки.

Несмотря на повседневный внешний вид, звездной паре не удалось остаться незамеченной. Смотрите нашу фотогалерею!





















Aizvērt Криштиану Роналду с новой подружкой на прогулке Vida press Vida press Vida press Vida press Vida press Vida press Vida press Vida press Vida press Vida press Vida press







































Aizvērt Фото звезды футбола Криштиану Роналду из Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram







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