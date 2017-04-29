Роналду засняли на прогулке с новой подружкой: достойная замена Шейк?

Уже несколько месяцев в прессе муссируются слухи о романе лучшего спортсмена мира Криштиану Роналду с 21-летней уроженкой маленького испанского городка Хака Джорджиной Родригес, которая работала обычным продавцом в магазине одежды Gucci. Правда, как только отношения девушки со звездой футбола стали достоянием общественности, ей пришлось уволиться, поскольку магазин принялись штурмовать фанаты и пресса, что отпугивало покупателей.
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Папарацци поймали пару на прогулке с 6-летний сыном спортсмена. Они ходили по магазинам и просто гуляли, наслаждаясь приятным совместным времяпрепровождением.
Джорджина была одета в облегающие черные брюки и короткий джемпер зеленоватого оттенка с горизонтальными полосками, который слегка обнажал ее животик.
Довершали образ девушки полуботинки на каблуке и объемная сумка в тон брюкам.
Криштиану же предпочел для прогулки голубые джинсы до щиколотки, темный спортивного типа пуловер с белой окантовкой и кроссовки.
Несмотря на повседневный внешний вид, звездной паре не удалось остаться незамеченной. Смотрите нашу фотогалерею!Еще по этой теме