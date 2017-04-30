Вы знали? Жаклин Кеннеди мастерски скрывала физический недостаток

 

Фото: AP/Scanpix

Супруга 35-го президента США до сих пор считается одной из самых стильных первых леди. Оставаться во всем идеальной Жаклин Кеннеди помогали секретные fashion-приемы. Как выяснилось на днях, именно с их помощью Джеки долгое время скрывала свой физический недостаток.

Ассистенты и помощники известных женщин нередко раскрывают довольно личные (а порой и сенсационные) секреты своих работодательниц.

Так,

работавшая с Жаклин Кеннеди Кэти МакКиэн подготовила к публикации целую книгу мемуаров о самой известной первой леди Америки.

Некоторые интересные факты из нее на днях были опубликованы в Сети.

Реклама

Как рассказывает МакКиэн, Жаклин тщательно следила за собственным гардеробом. Ее одежда всегда была аккуратно разложена и рассортирована по цветам. Но настоящим «пунктиком» для миссис Кеннеди была обувь.

По признанию ассистентки, каблук одной туфли каждой пары всегда увеличивали на шесть миллиметров.

С помощью этого секретного (до недавних пор) приема супруга американского президента скрывала небольшой недостаток — одна ее нога была короче другой.

Жаклин Кеннеди

Фото: Жаклин Кеннеди0

Еще по этой теме
Жены с изюминкой: топ-7 звезд, выбравших нестандартную красоту

Жены с изюминкой: топ-7 звезд, выбравших нестандартную красоту

Найден откровенный интимный дневник Роберта Кеннеди-младшего

Найден откровенный интимный дневник Роберта Кеннеди-младшего

Как Мэрилин Монро пыталась «раскрыть глаза» Жаклин Кеннеди

Как Мэрилин Монро пыталась «раскрыть глаза» Жаклин Кеннеди


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 350 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR

reklama.vesti.lv

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней! Showbiz

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней!

Вилла экс-жены Путина: после покупки забор исписали бранью Новости

Вилла экс-жены Путина: после покупки забор исписали бранью

В пещерной грязи нашли ДНК древнего человека Hi-Tech

В пещерной грязи нашли ДНК древнего человека

Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову Showbiz

Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову

«Ты просто космос»: Ходченкова разделась в клипе "Ленинграда" Showbiz

«Ты просто космос»: Ходченкова разделась в клипе "Ленинграда"

Персона

Жизнь

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 