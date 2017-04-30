Вы знали? Жаклин Кеннеди мастерски скрывала физический недостаток

Супруга 35-го президента США до сих пор считается одной из самых стильных первых леди. Оставаться во всем идеальной Жаклин Кеннеди помогали секретные fashion-приемы. Как выяснилось на днях, именно с их помощью Джеки долгое время скрывала свой физический недостаток.

Ассистенты и помощники известных женщин нередко раскрывают довольно личные (а порой и сенсационные) секреты своих работодательниц.

Так,

работавшая с Жаклин Кеннеди Кэти МакКиэн подготовила к публикации целую книгу мемуаров о самой известной первой леди Америки.

Некоторые интересные факты из нее на днях были опубликованы в Сети.

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Как рассказывает МакКиэн, Жаклин тщательно следила за собственным гардеробом. Ее одежда всегда была аккуратно разложена и рассортирована по цветам. Но настоящим «пунктиком» для миссис Кеннеди была обувь.

По признанию ассистентки, каблук одной туфли каждой пары всегда увеличивали на шесть миллиметров.

С помощью этого секретного (до недавних пор) приема супруга американского президента скрывала небольшой недостаток — одна ее нога была короче другой.

















Aizvērt Жаклин Кеннеди AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







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