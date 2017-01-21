Девушка с синдромом бабочки рассказала о своей жизни

24-летняя жительница Мельбурна Бьянка Саундерс с самого рождения страдает редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом, который в народе прозвали «синдромом бабочки». Из-за этого недуга кожа девушки легко повреждается и в буквальном смысле осыпается, а раны на ней очень долго заживают. Но несмотря на болезнь, Бьянка не унывает: она осваивает мастерство визажа, а также изучает криминологию в университете.

У Бьянки Саундерс очень хрупкая кожа: одно неверное движение — и на ней появляются раны.

Из-за так называемого синдрома бабочки любая, на первый взгляд, совсем простая повседневная задача для нее превращается в опасный квест.

«Из-за синдрома бабочки мне ежедневно приходится принимать ванны с солями и специальным обеззараживающим веществом. Но самое сложное — одеться. На это у меня уходит 30-40 минут. Подобрать одежду, которая бы сидела хорошо, да еще и скрывала раны — сложная задача», — поделилась с The Daily Mail Бьянка.

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Девушка призналась, что из-за проблем с кожей всегда чувствовала неуверенность в себе и испытывала серьезные проблемы с общением.

«Мне всегда было страшно участвовать в активностях вроде спорта и контактировать со сверстниками», — рассказала Саундерс журналистам.

Несмотря на все трудности, Бьянка не сдается: она каждый день работает над собой и борется с внутренними страхами, возникшими на фоне кожного заболевания.

Девушка учится на факультете криминологии, а в свободное время посещает курсы по визажу — на этом поприще она делает большие успехи и даже раздумывает над тем, чтобы в будущем стать мейкап-гуру. А еще она обрела и свое женское счастье!

Фото из Instagram:

This man is my everything... My happiness, bestfriend,carer,lover and more all mixed into one. This is just one of the amazing photos from a photoshoot we did recently ❤️😘 A post shared by Bianca Saunders (@fragile_but_fierce) on Apr 8, 2017 at 1:28am PDT

Фото из Instagram:

When you brighten up your day with red lipstick... 💄🍁🍂 #jeffreestar #jeffreestarcosmetics#unicornblood#pixiestyle A post shared by Bianca Saunders (@fragile_but_fierce) on Mar 29, 2017 at 5:24pm PDT

Фото из Instagram:

Eyes from today.... Using @toofaced Sweet Peach Palette 🍑 A post shared by Bianca Saunders (@fragile_but_fierce) on Jan 21, 2017 at 2:10am PST

Фото из Instagram:

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