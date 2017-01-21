Девушка с синдромом бабочки рассказала о своей жизни

24-летняя жительница Мельбурна Бьянка Саундерс с самого рождения страдает редким генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом, который в народе прозвали «синдромом бабочки». Из-за этого недуга кожа девушки легко повреждается и в буквальном смысле осыпается, а раны на ней очень долго заживают. Но несмотря на болезнь, Бьянка не унывает: она осваивает мастерство визажа, а также изучает криминологию в университете.
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У Бьянки Саундерс очень хрупкая кожа: одно неверное движение — и на ней появляются раны.
Из-за так называемого синдрома бабочки любая, на первый взгляд, совсем простая повседневная задача для нее превращается в опасный квест.
«Из-за синдрома бабочки мне ежедневно приходится принимать ванны с солями и специальным обеззараживающим веществом. Но самое сложное — одеться. На это у меня уходит 30-40 минут. Подобрать одежду, которая бы сидела хорошо, да еще и скрывала раны — сложная задача», — поделилась с The Daily Mail Бьянка.
Девушка призналась, что из-за проблем с кожей всегда чувствовала неуверенность в себе и испытывала серьезные проблемы с общением.
«Мне всегда было страшно участвовать в активностях вроде спорта и контактировать со сверстниками», — рассказала Саундерс журналистам.
Несмотря на все трудности, Бьянка не сдается: она каждый день работает над собой и борется с внутренними страхами, возникшими на фоне кожного заболевания.
Девушка учится на факультете криминологии, а в свободное время посещает курсы по визажу — на этом поприще она делает большие успехи и даже раздумывает над тем, чтобы в будущем стать мейкап-гуру. А еще она обрела и свое женское счастье!
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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