12-летнюю девочку исключили из чемпионата по шахматам за «соблазнительное» платье

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Radka Linkova/Scanpix

Одну из участниц чемпионата Малайзии по шахматам среди учащихся во втором раунде прямо во время партии сняли с соревнований. Организаторам не понравилось ее платье, которое они назвали «неуместным» и «соблазнительным». Проблема в том, что девочке 12 лет, а платье… Сами посмотрите.

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О том, что его двенадцатилетнюю ученицу сняли с соревнований за якобы неприличный наряд, сообщил в Facebook шахматный тренер.

Он же опубликовал снимок девочки в том самом платье: ее сфотографировала шокированная мама,

которая безуспешно пыталась отстоять право дочки участвовать в чемпионате.

Facebook:

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Как пишет Time, уже начато расследование, поскольку в дело о «соблазнительном платье» вмешалась член парламента Малайзии Зураида Камаруддин: «Я сочувствую этой маленькой девочке так, как будто она моя родная дочь».

В малайзийской прессе и социальных сетях многие возмущены решением организаторов. Тренер, Каушаль Кал, со слов матери спортсменки, сообщает, что дело было так: на платье обратил внимание директор соревнований. Он заявил, что

«под определенным углом, издалека» оно может быть воспринято как провокационное и соблазнительное.

В результате прямо во время игры от участницы потребовали переодеться. Это было невозможно, и девочке пришлось сняться. Судьи сами сочувствовали участнице, но подчинились. Тренер требует извинений от организаторов и директора, а если их не последует в течение пяти дней, собирается подать в суд.

По его словам, за 20 лет в шахматах он никогда не сталкивался с таким обращением и не слышал, чтобы детей снимали с соревнований из-за дресс-кода. Девочка - чемпион своего района в Куала-Лумпуре, пишет тренер, она очень талантлива, у нее огромный потенциал.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: статья в Time

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