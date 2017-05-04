Мало кто знает, что у политика Ингуны Судрабы, бывшего госконтролера, а ныне основатель и руководитель партии «От сердца Латвии» есть очень красивое, женское хобби. Но, благодаря соцсети об этом стало известно и теерь мы можем увидеть одну из картин, вышитую Судрабой на досуге.

Очевидно, что после напряженной работе в Сейме требуется «выпустить пар» и политик нашла способ, как это сделать.

«Браво! Сколько терпения и долгих зимних вечеров потребовалось, чтобы вышить такую красоту»,- такой восхищенный комментарий в Facebook оставила политик Юлия Степаненко.

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Со Степаненко трудно не согласиться. Картина, действительно, получилась очень красивая. И улыбающийся автор работы тоже довольна сочетанием цветов и конечным результатом.

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