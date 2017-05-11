Налетай, на Центральном рынке появилось полезное весеннее лакомство

На рижском Центральном рынке появилась черемша (ее еще называют медвежий лук или дикий чеснок). Растение огородное, потому что дикое охраняется Законом по защите растений и биотопов.

С наступлением весны хозяйки с ног сбиваются, чтобы найти этот зеленый кладезь витаминов. Но, всегда стоит заглянуть на главное торговое место страны, чтобы найти искомое.

В черемше содержится большое количество витаминов А, С, РР, В1, В6, В9 и минералов - кальция, калия, натрия, фосфора. А также биологически активных веществ, клетчатки и эфирных масел, аминокислоты и жиры.

Специалисты по питанию рекомендуют добавлять ее в салаты, рыбные блюда и пасту.

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Черемша содержит много витамина С, эфирное масло и другие вещества, обладает фитонцидными свойствами. Имеет сильный запах чеснока, который частично удаляется, если перед употреблением черемшу обварить кипятком и залить уксусом. Обладает антицинготным общеукрепляющим свойством.

Черемша полезна для работы сердца, она способна понижать кровяное давление и блокирует образование холестериновых бляшек. Чуремшу рекомендуют при авитаминозе, атеросклерозе и гипертонической болезни. Древние греки считали, что это растение обладает свойством «поддерживать мужество».

Листья черемши обладают сильными бактерицидными свойствами.

Достаточно две-три минуты пожевать листок чечемши, как вся вредная микрофлора полости рта будет убита выделяющимися из растительных тканей летучими веществами-фитонцидами. Фитонциды улучшают также рост и развитие тканей человека и способствует их восстановлению.

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