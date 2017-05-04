Новый список «Жди меня» в Латвии: помогите найти тех, кого ищут!

При посредничестве телепередачи «ЖДИ МЕНЯ», а также Многонациональной службы поиска людей своих родственников и друзей в Латвии ищут их родные и знакомые.

КОРНИЕНКО ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 1951 г. р. ищет Псалом Ольга Владимировна . «Ищу своего родного дядю и его семью».

РОМАНЮК АНДРЕЙ АПОЛЛИНАРИЕВИЧ, вас ищет отец - Романюк Аполлинарий Владимирович.

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СИМОНОВИЧ ДАНУТУ ЧЕСЛАВОВНУ ищет Шапутько Тамара Сафроновна. «Ищу свою сестру. У Дануты есть дочь - Симонович (фамилия девичья) Наталья Васильевна».

НОВИКОВУ ИРЕНУ АНТОНОВНУ ищет Филимонова Людмила. «У Ирены есть двое детей - Василий и Диана».

Кондратович Мария Васильевна ищет своего брата - РИНКЕВИЧА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА. «Ищу брата и его семью».

ПЬЯНКОВУ ОКСАНУ НИКОЛАЕВНУ 1969 г. р ищет Трубчанинова Ирина Викторовна. «Очень хочу найти свою лучшую подругу».

СТАРОВОЙТОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ разыскивает подруга - Бойко Ольга Леонидовна. «Изменился адрес, и потерялась связь».

Андрей Лихарев ищет родственников - ГРАФИНА ИВАНА ИЛЬИЧА 1934 г. р. и его семью. «У Ивана есть дочь Валентина. Они жили в Риге на ул. Малая Матвеевская, 138».

Елена Воробьева ищет своих сестер - ЕКАТЕРИНУ ВИКТОРОВНУ ВОРОБЬЕВУ и НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ ВОРОБЬЕВУ 1981-84 г. р. «Они находились в детском доме «Плявниеки».

Тамара Ермолина–Зворигина ищет своих двоюродных братьев - ЛУКАШЕВА СЕРГЕЯ ПЕТРОВИЧА 1955-57 г. р. и ЛУКАШЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 1957-60 г. р. «Последний их известный адрес был: г. Екабпилс, ул. Мадонас».

Лиене Андреева (Граудиня) ищет своих однокурсников из Рижского индустриального политехникума 1967 г. выпуска : АНДРИЯУСКУ (ЛОГИНУ) ЯНИНУ ЯНОВНУ 1948 г. р.; КАЛНИНЮ (КРАСТИНЮ) АСТРУ ЭДУАРДОВНУ 1948 г. р.; ЛАСМАНИСА ГУНАРСА АЛЬФЕДОВИЧА 1948 г. р; ВАЛТЕРСА РАЙМОНДСА ЧЕСЛАВОВИЧА 1948 г. р.; РОМАНУ (МИНЦЕ) МАЙГУ 1947 г. р.

РЯБИКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 1984 г. р. ищет Ткаченко Сергей. «Ищу двоюродного брата».

Балбатун Валентина ищет ОЛЬГУ РЯБИКОВУ. «Хочу найти своих родственников».

Если вам знаком кто-то из списка разыскиваемых людей или вы нашли в нем свое имя, просим откликнуться - написать или позвонить добровольному помощнику программы «ЖДИ МЕНЯ» Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не желаете встречаться со своими родными или друзьями, также просим сообщить, чтобы вас не искали напрасно.

Э-мейл: martins.ziebergs@inbox.lv. Моб. тел. 29923833.

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