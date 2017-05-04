45-летняя многодетная мама Орбакайте сразила девичьим телом

Кристина Орбакайте
 

Кристина Орбакайте. Фото: Sputnik/Scanpix

Российская певица, актриса и трижды мама Кристина Орбакайте опубликовала снимок, который позволяет оценить, в какой форме находится сейчас звезда. Многие подписчики артистки оказались искренне поражены: в своем «серьезном» возрасте она сумела сохранить стройную, как у девушки, фигуру.

Еще по этой теме

45-летняя Кристина Орбакайте может похвастаться действительно превосходной физической формой, к такому мнению пришли большинство фолловеров знаменитости.

Артистка дала понять, что не отлынивает от тренировок:

на представленном фото она как раз запечатлена во время выполнения упражнения на спортивном снаряде.

Реклама

Судя по снимку, Кристина практически так же стройна, длиннонога и грациозна, как и во времена молодости.

Подтянутые, без грамма жира, формы исполнительницы – это следствие ее увлеченности физическими нагрузками.

По словам Орбакайте, она всегда находит время для занятий на тренажерах, бега и латинских танцев.

Фото из Instagram:

Стимулирует звезду к этому увлеченность спортом ее мужа Михаила Земцова.

Тренированный и внешне привлекательный супруг – это серьезный повод для того, чтобы самой стараться выглядеть спортивной и легкой.

Когда Орбакайте родила Земцову дочь, она так рьяно начала приводить себя в форму, что даже стала более худощавой, чем раньше.

Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари"

Фото: Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари"0

Еще по этой теме
Редкий кадр: Кристина Орбакайте показала себя с мамой 30 лет назад

Редкий кадр: Кристина Орбакайте показала себя с мамой 30 лет назад

Тайный код жизни: что написано на роду Кристине Орбакайте

Тайный код жизни: что написано на роду Кристине Орбакайте

Вот это ноги! Кристина Орбакайте сразила фигурой в микро-шортиках

Вот это ноги! Кристина Орбакайте сразила фигурой в микро-шортиках


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 130000 EUR

reklama.vesti.lv

Было-стало: Центральный рынок изменился до неузнаваемости Новости

Было-стало: Центральный рынок изменился до неузнаваемости

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail Hi-Tech

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail

Безумие в Prisma: народ все сметает с полок Новости

Безумие в Prisma: народ все сметает с полок

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения Showbiz

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения

Совет Европы опубликовал решение по Крыму Новости

Совет Европы опубликовал решение по Крыму

Здоровый дух

Спорт

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
INFORMATION MANAGEMENT SPECIAL ...
PRODUCT TRAINER
PRODUCT TRAINER
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 