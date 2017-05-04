45-летняя многодетная мама Орбакайте сразила девичьим телом

Российская певица, актриса и трижды мама Кристина Орбакайте опубликовала снимок, который позволяет оценить, в какой форме находится сейчас звезда. Многие подписчики артистки оказались искренне поражены: в своем «серьезном» возрасте она сумела сохранить стройную, как у девушки, фигуру.

45-летняя Кристина Орбакайте может похвастаться действительно превосходной физической формой, к такому мнению пришли большинство фолловеров знаменитости.

Артистка дала понять, что не отлынивает от тренировок:

на представленном фото она как раз запечатлена во время выполнения упражнения на спортивном снаряде.

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Судя по снимку, Кристина практически так же стройна, длиннонога и грациозна, как и во времена молодости.

Подтянутые, без грамма жира, формы исполнительницы – это следствие ее увлеченности физическими нагрузками.

По словам Орбакайте, она всегда находит время для занятий на тренажерах, бега и латинских танцев.

Фото из Instagram:

Люблю разнообразие, даже в спорте💪🏻#kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #спортивныебудни 🏃‍♀️🤸‍♀️ A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on May 4, 2017 at 10:53am PDT

Стимулирует звезду к этому увлеченность спортом ее мужа Михаила Земцова.

Тренированный и внешне привлекательный супруг – это серьезный повод для того, чтобы самой стараться выглядеть спортивной и легкой.

Когда Орбакайте родила Земцову дочь, она так рьяно начала приводить себя в форму, что даже стала более худощавой, чем раньше.







































Aizvērt Концерт Кристины Орбакайте в "Дзинтари" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







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