45-летняя многодетная мама Орбакайте сразила девичьим телом

Люблю разнообразие, даже в спорте💪🏻#kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #спортивныебудни 🏃‍♀️🤸‍♀️

A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on May 4, 2017 at 10:53am PDT