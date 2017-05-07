Экс-возлюбленный Пугачевой выдал интимные подробности их романа

Музыкант Сергей Челобанов стал героем нового выпуска программы «Секрет на миллион» с ведущей Лерой Кудрявцевой. В ходе передачи он раскрыл весьма интимные подробности своей связи с Примадонной российской эстрады Аллы Пугачевой.

С Аллой Пугачевой певец Сергей Челобанов познакомился в 1990 году. В то время он был женат, только вышел из тюрьмы и много пил. Однако все это не помешало Примадонне влюбиться в эффектного блондина и талантливого музыканта с окраины.

Сам Челобанов так вспоминает ночь их с Пугачевой знакомства:

«Помню, что проснулся я в одном ботинке на маленьком диванчике. На лице была помада. Но не уверен, что помада Аллы – там присутствовала еще одна женщина.

Еще помню, что мы крепко выпили за знакомство. Началось же все с коньячка. Потом мы с Аллой интимно танцевали, чуть ближе, чем положено, прижимаясь друг к другу».

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По словам Сергея, изначально он думал только о совместном творчестве с Пугачевой. «Не было любви,

она просто предложила поработать, услышав мой музыкальный материал. Но как-то постепенно, незаметно для меня и для нее, жизнь нас уложила в кроватки».

Как выяснилось, тогдашняя жена знала о связи музыканта на стороне, но не возражала. «Алла звонила ей и говорила: «Не волнуйся, он со мной на гастролях, все хорошо», – рассказал Челобанов.

Алла Пугачева и Сергей Челобанов (1992 г.). Фото: RIA Novosti/ScanPix

У Сергея, как он считает, были все шансы стать очередным мужем Алла Борисовны.

«Я уже и не вспомню, где сделал ей предложение – на банкете или в постели. Предложил, но не женился. Она мне сказала, мол, сначала вылечись от «пристрастия», а там посмотрим,

помогала мне лечиться, возила к гипнотизером разным. Но те сказали, что я не внушаемый», – признался Челобанов Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

Полный выпуск программы:











































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