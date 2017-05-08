Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

Как известно, принц Гарри, как и все представители английской королевской семьи, включая саму королеву Великобритании Елизавету II, является большим поклонником игры в поло, так что нет ничего удивительного в том, что он принял участие в ежегодном турнире «Audi polo»в Аскоте.
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Стоит отметить, что если королева Елизавета II любит исключительно наблюдать за соревнованиями по этому традиционному национальному виду спорта в Англии, то ее внук Гарри является «действующим игроком».
В этом году сама королева на турнир не приехала, а вот принц принял в нем непосредственное участие, выйдя на поле в составе одной из команд.
Поддержать Гарри пришла его возлюбленная - актриса Меган Маркл, которая наблюдала за происходящим, расположившись на балконе королевского сектора вместе с друзьями.
После игры Гарри проводил любимую до автомобиля и нежно поцеловал на прощание. Папарацци удалось заснять пару в этот момент.
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