Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

Принц Гарри
 

Принц Гарри. Фото: REUTERS/Scanpix

Как известно, принц Гарри, как и все представители английской королевской семьи, включая саму королеву Великобритании Елизавету II, является большим поклонником игры в поло, так что нет ничего удивительного в том, что он принял участие в ежегодном турнире «Audi polo»в Аскоте.

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Стоит отметить, что если королева Елизавета II любит исключительно наблюдать за соревнованиями по этому традиционному национальному виду спорта в Англии, то ее внук Гарри является «действующим игроком».

В этом году сама королева на турнир не приехала, а вот принц принял в нем непосредственное участие, выйдя на поле в составе одной из команд.

Поддержать Гарри пришла его возлюбленная - актриса Меган Маркл, которая наблюдала за происходящим, расположившись на балконе королевского сектора вместе с друзьями.

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После игры Гарри проводил любимую до автомобиля и нежно поцеловал на прощание. Папарацци удалось заснять пару в этот момент.

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Принц Гарри целуется со своей возлюбленной

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