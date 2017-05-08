Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

Как известно, принц Гарри, как и все представители английской королевской семьи, включая саму королеву Великобритании Елизавету II, является большим поклонником игры в поло, так что нет ничего удивительного в том, что он принял участие в ежегодном турнире «Audi polo»в Аскоте.

Стоит отметить, что если королева Елизавета II любит исключительно наблюдать за соревнованиями по этому традиционному национальному виду спорта в Англии, то ее внук Гарри является «действующим игроком».

В этом году сама королева на турнир не приехала, а вот принц принял в нем непосредственное участие, выйдя на поле в составе одной из команд.

Поддержать Гарри пришла его возлюбленная - актриса Меган Маркл, которая наблюдала за происходящим, расположившись на балконе королевского сектора вместе с друзьями.

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После игры Гарри проводил любимую до автомобиля и нежно поцеловал на прощание. Папарацци удалось заснять пару в этот момент.

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Aizvērt Принц Гарри целуется со своей возлюбленной Rex features/Vida press Rex features/Vida press Rex features/Vida press Rex features/Vida press Rex features/Vida press Rex features/Vida press Rex features/Vida press Rex features/Vida press Rex features/Vida press Rex features/Vida press





























Aizvērt Звезда сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram Instagram







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