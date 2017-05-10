Счастливые числа знаков Зодиака: у вас есть личный талисман - вы знали?

Для каждого знака Зодиака существует свое личное число, притягивающее удачу. Окружив себя счастливыми числами, можно добиться успеха, привлечь денежный достаток, здоровье и любовь.

Многие люди верят в удачу, которую приносят числа. Они связывают все важные события с определенной цифрой, чтобы добиться максимального успеха.

Но далеко не каждый знает, что Вселенная при рождении наградила нас своим личным талисманом, который притягивает счастье по знаку Зодиака.

Повысить свое везение можно с помощью нумерологии, которой известен секрет, как привлечь деньги, удачу и любовь, используя индивидуальный расчет.

Счастливые числа для каждого знака Зодиака

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При составлении гороскопа применяют числа от единицы до девяти — именно они определяют дальнейшую судьбу человека. Каждому знаку Зодиака присущи свои личные цифры, которые наделяют его положительной аурой и удачными моментами в жизни. Узнать полную характеристику определенной цифры можно с помощью нумерологического толкования. Приурочив важные события к датам, которые совпадают с вашим счастливым числом, вы сможете существенно повысить свои шансы на успех.

Число 1. Единица символизирует индивидуальность, целеустремленность, лидерство. Цифра наделяет человека неограниченными возможностями в достижении поставленных целей.

Людям, находящимся под ее покровительством, свойственна самостоятельность: они не привыкли полагаться на случай и всего добиваются ценой собственных усилий.

Число 1 господствует над Рыбами и Водолеями, одаривая представителей этих знаков Зодиака уверенностью в себе, умением отстоять свою точку зрения, позитивом и решительностью.

Число 2. Двойка помогает раскрыть в себе дипломатические способности, таланты, высокие духовные качества. Поистине добрые и отзывчивые люди рождаются под эгидой цифры 2 — миротворцы, которым под силу разрешить любой спор, урегулировать конфликт, сгладить острые ссоры, не прибегая к жестокости и насилию. Люди, которым суждено было родиться под влиянием этого числа, достигают своего личного счастья с помощью общения. Благодаря прирожденной доброжелательности Раки, Весы и Тельцы легко добиваются расположения людей.

Число 3. О силе этой цифры слагали легенды еще в древние времена. Даже в православии тройка играет важную роль: не зря практически все молитвы мы произносим трижды. Это символ святости, веры, созидания.

Рожденные с таким кодом несомненно достигают высот в любой сфере жизни. Им сопутствует успех и удача, а любые трудности только закаляют характер.

Их достижения — залог сильно развитой интуиции и творческого мышления. Знаки Зодиака, которым благоволит тройка, — Девы, Козероги, Близнецы. А в комбинации с другими числами число 3 помогает Весам, Водолеям, Львам и Стрельцам.

Число 4. Четверка символизирует безграничный ум, верность, наблюдательность, усидчивость, самостоятельность. Хозяевам числа 4 можно безоговорочно доверять, они всегда протянут вам руку помощи. Это сильные и независимые личности, которым по плечу любые проблемы. Они ценят людей за их душевные качества и умеют выбирать себе спутника жизни, за которым последуют и в огонь, и в воду. Покровительство четверки побуждает людей, рожденных под созвездием Рака, Скорпиона, Близнецов, Овна, Тельца, к саморазвитию и помощи другим людям.

Число 5. Родившиеся под управлением пятерки наделены энергичностью, природным магнетизмом и большими возможностями. Число 5 одаривает Раков и Скорпионов стабильностью, успешностью и тягой к самопознанию. Активно используя эту цифру в своей жизни, можно ожидать успеха в личной и деловой сферах.

Пятерка наделяет своих хозяев приятными сюрпризами, а возможности людей, находящихся под ее покровительством, не знают границ.

Однако это число требует самостоятельности и решительности: плясать под чужую дудку не получится, иначе есть вероятность притянуть в свою жизнь несчастье.

Число 6. Шестерка характеризует долголетие, молодость души, харизматичность, обаяние и престиж в обществе. Рожденные под ее покровительством легко добиваются расположения людей, что играет на руку в обретении высокого положения в обществе. Имея большое количество связей и возможностей, владелец числа 6 быстрее достигает успеха. Кроме того, это неугомонные личности, которые испытывают необходимость в путешествиях. Пятерка покровительствует Рыбам, Весам и Тельцам. Представители этих знаков способны приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать выгоду для себя. Вселенной им было поручено создавать комфорт и уют вокруг, а также помогать нуждающимся людям.

Счастье постучится в жизнь обладателям шестерки тогда, когда они научатся принимать ответственность и проявят по отношению к другим благосклонность.

Число 7. Семерка дарует независимость, духовность, аналитические способности. Ее обладатели отстранены от влияния других людей, а сила числа помогает достигать успеха ценой своих усилий, ума, изобретательности и высокой интуиции. Цифра 7 покровительствует Овнам, Девам, Козерогам и Рыбам. Часто среди них много первооткрывателей, ученых. Их способность генерировать нестандартные и гениальные идеи находит свое отражение в обществе. Жизнь таких личностей никогда не стоит на месте, они практически всегда пребывают в суматохе дней и приключений. Спокойное и рациональное отношение к деньгам помогает им достичь безбедного существования.

Число 8. Восьмерка обладает огромным энергетическим потенциалом и одаривает Раков, Львов, Стрельцов и Козерогов целеустремленностью, энергичностью и философским мышлением. Люди, рожденные под ее покровительством, имеют тягу к тщеславию, славе и легким деньгам. Как ни странно, но именно такие личности больше других предрасположены к обретению богатства.

Загадочное число, которое имеет двойственную натуру, награждает своих хозяев возможностью соприкосновения с другими мирами.

Такие люди могут найти свое счастье с помощью магических ритуалов; некоторые из них даже наделены экстрасенсорными способностями. Практичность, стойкость, лидерство, инициативность и философское отношение к жизни играют важную роль в достижении поставленных целей.

Число 9. Девятка обладает практически всеми качествами цифр от 1 до 8, однако ее сила может быть как положительной, так и отрицательной. Число наделяет его обладателей интуицией, чувствительностью, мощной энергетикой, силой духа. У Овнов, Львов, Скорпионов, Весов наблюдается тяга ко всему неизвестному и неведомому. А настойчивость и целеустремленность, свойственная им, помогает добиться любых высот, каких они способны пожелать.

Счастливое число наделяет их острым умом и способностью быстро реализовать идею. Люди, которые своевременно узнают о своих скрытых возможностях, могут добиться грандиозных успехов в жизни.

Счастливые числа способны помочь вам обрести успех — достаточно научиться полагаться на них. Принимая судьбоносное решение в тот день, который находится под покровительством вашего числа, вы обеспечите себе удачу в любых делах. Также можно попробовать рассчитать свой личный жизненный код судьбы, который укажет, что способно сделать вас успешнее.

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