ТОП-12 знаменитых женщин, переживших изнасилование: молчать нельзя!

 
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Эбигейл Бреслин (21 год)

Фото: Reuters/Scanpix/коллаж Русский TVNET

К сожалению, никто из людей не застрахован от сексуального насилия. Но несмотря на количество жертв, очень мало кто из них находит в себе мужество откровенно рассказать об этом. В основном потому, что общество до сих пор часто обвиняет в произошедшем самих пострадавших. Не говоря уже о том, насколько бывает стыдно признаться в подобном. Многие знаменитости своим примером доказывают, что говорить об этой проблеме можно и нужно, чтобы она не уничтожала человека изнутри. Давайте вспомним звезд, которые не побоялись признаться в том, что пережили сексуальное насилие.

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Не так давно Эбигейл Бреслин, та самая «Маленькая Мисс Счастье», в своем Instagram мужественно рассказала о том, что ее изнасиловал знакомый. Актриса заявила своим подписчикам, что они вовсе не обязаны заниматься сексом с теми, с кем не хотят. Ни отношения, ни брак в данном случае, по мнению голливудской звезды, не являются абсолютным согласием. Своим признанием Эбигейл

не только предостерегла потенциальных будущих жертв, но и подтолкнула Интернет-пользователей к тому, что нельзя молчать о пережитом сексуальном насилии.

Представляем вам истории знаменитостей, которые нашли в себе силы и мужество, чтобы своим примером доказать, что, став жертвой сексуального насилия, женщина не должна это скрывать, тем самым годами разрушая себя изнутри.

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Эбигейл Бреслин (21 год)

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