Как 67-летняя Надежда Бабкина выглядит с «голым» лицом

На днях прославленная российская исполнительница Надежда Бабкина выложила на своей страничке в социальной сети Instagram свежий снимок с отдыха. С первого взгляда народную певицу на этом фото можно узнать с трудом, ведь на нем она запечатлена в максимально естественном виде — без привычного яркого макияжа и идеальной укладки.
Несколько дней назад Надежда Бабкина отправилась на отдых в Таиланд. На днях певица выложила сразу несколько снимков с жаркого курорта.
Примечательно, что на кадрах Надежда позирует без яркого мейкапа и безупречно уложенных локонов,
с которыми ее обычно привыкли видеть поклонники на концертах или светских мероприятиях.
«По пути в Бангкок заехали на тигриную ферму и пообщались с красивыми животными. Все любят ласку. Взрослые тигры чувствуют спокойствие, а тигрята шустрые, на руках не сидят (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)», — написала Бабкина в посте под серией снимков в своем Instagram.
Честно говоря,
в жизнерадостной туристке мы не сразу признали народную артистку России — с «голым» лицом она кажется совсем другой.
А что вы думаете о свежих снимках Надежды Бабкиной?
Фото из Instagram:
Фото: instagram.com/ngbabkina
Фото: instagram.com/ngbabkinaЕще по этой теме