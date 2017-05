Как 67-летняя Надежда Бабкина выглядит с «голым» лицом

По пути в Бангкок заехали на тигриную ферму и пообщались с красивыми животными. Все любят ласку. Взрослые тигры чувствуют спокойствие, а тигрята шустрые, на руках не сидят.

A post shared by Надежда Бабкина (@ngbabkina) on May 7, 2017 at 8:33am PDT