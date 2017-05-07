Как 67-летняя Надежда Бабкина выглядит с «голым» лицом

Надежда Бабкина
 

Надежда Бабкина. Фото: Sputnik/Scanpix

На днях прославленная российская исполнительница Надежда Бабкина выложила на своей страничке в социальной сети Instagram свежий снимок с отдыха. С первого взгляда народную певицу на этом фото можно узнать с трудом, ведь на нем она запечатлена в максимально естественном виде — без привычного яркого макияжа и идеальной укладки.

Несколько дней назад Надежда Бабкина отправилась на отдых в Таиланд. На днях певица выложила сразу несколько снимков с жаркого курорта.

Примечательно, что на кадрах Надежда позирует без яркого мейкапа и безупречно уложенных локонов,

с которыми ее обычно привыкли видеть поклонники на концертах или светских мероприятиях.

«По пути в Бангкок заехали на тигриную ферму и пообщались с красивыми животными. Все любят ласку. Взрослые тигры чувствуют спокойствие, а тигрята шустрые, на руках не сидят (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)», — написала Бабкина в посте под серией снимков в своем Instagram.

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Честно говоря,

в жизнерадостной туристке мы не сразу признали народную артистку России — с «голым» лицом она кажется совсем другой.

А что вы думаете о свежих снимках Надежды Бабкиной?

Фото из Instagram:

Фото: instagram.com/ngbabkina

Фото: instagram.com/ngbabkina

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