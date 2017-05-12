Латвийская фитнес-модель - абсолютная чемпионка Европы!

На днях в Таллинне прошел чемпионат Европы, организованный влиятельной организацией в области фитнес-индустрии Великобритании - федерацией Pure Elite. В числе сильнейших спортсменов федерации из Латвии, Эстонии и Англии в соревновании приняла участие популярная латвийская фитнес-модель и спортсменка Анита Пужуле (33).

Pure Elite - престижная организация, и этот конкурс является серьезным испытанием для спортсменов, поскольку

все участники очень сильные и опытные, а критерии оценки существенно отличаются от привычных для стандартных соревнований по бодибилдингу.

Анита учавствовала в конкурсе в категориях Bikini и International model, где получила высшие оценки и завоевала первые места.

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В этих категориях судьи оценивают пропорции роста спортсменов, тонус их мышечной массы, внешний вид, харизму, умение показать себя в дефиле и сценическое мастерство.

Большое значение также имеет искусство демонстрации наряда, будь то бикини, вечернее платье или любой другой костюм.

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

Фото: пресс-фото

По итогам конкурса среди победителей во всех категориях был определен абсолютный чемпион.

Этот титул вместе с короной победительницы получила латвийская спортсменка. Кроме того, Аните Пужуле был присвоен статус профессиональной спортсменки Pure Elite,

что дает возможность участвовать в чемпионатах мира наряду с другими профессионалами.

Фото: пресс-фото

Анита является бодибилдером с многолетним опытом и добилась невероятных успехов в соревнованиях по фитнесу по всему миру.

Она является первой латышкой, которая завоевала титул абсолютной чемпионки мира National Athletic Comittee в 2005 году в категории Shape,

а также множество других призов в различных международных турнирах.

Если говорить о планах на будущее, то предстоит подготовка к осеннему соревновательному сезону. А из самого актуального сейчас - предстоящий в конце мая конкурс красоты Mrs Top of the World, на котором Анита Пужуле в числе самых красивых женщин других стран представит Латвию.

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