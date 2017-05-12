Достали! 39-летний Макрон дал отпор критикам своей 64-летней супруги

Эммануэль Макрон с супругой Брижит
 

Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Фото: AP/Scanpix

Общественность продолжает бурно обсуждать личную жизнь 39-летнего Эммануэля Макрона и 64-летней Брижит Тронье, называя их союз «неравным» из-за разницы в возрасте. На днях французский президент дал отпор хейтерам и резко осудил их за критические высказывания в адрес своей супруги.

Как известно, не так давно Эммануэль Макрон стал новым президентом Франции. Его историю любви с бывшей учительницей Брижит, которая старше на 24 года, и до того довольно резко осуждали, но после выборов общественность стала еще активнее судачить на тему их личной жизни.

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Политик и его супруга стали едва ли не главными героями французских таблоидов, а самого Эммануэля пресса называет «странным» из-за связи с Брижит.

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Макрон уже устал от такого повышенного внимания к своей семейной жизни и дал откровенное интервью изданию Le Parisien, в котором ответил многочисленным критикам.

«Если бы это я был на 20 лет старше жены, никому и в голову бы не пришло задаваться вопросом, подходим ли мы друг другу.

Все эти сплетни только из-за того, что старше в нашей паре именно Брижит», — уверенно заявил президент Франции.

Возможно, будущая первая леди Франции - 64-летняя Брижит Тронье

Фото: Возможно, будущая первая леди Франции - 64-летняя Брижит Тронье0

Эммануэль считает, что подобная разница в возрасте никак не влияет на их отношения с женой. Макрон высмеял конспирологические теории о своем браке:

«Это люди потеряли чувство реальности, раз не верят в мой брак и приписывают мне какую-то параллельную жизнь, плюс у них явно проблемы с толерантностью».

Напомним, что после окончания президентских выборов в Сети все чаще стали появляться слухи о нетрадиционной ориентации Эммануэля. Многие Интернет-пользователи уверены, что брак с Брижит Макрону нужен только как прикрытие гомосексуальности.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Новый президент Франции Эммануэль Макрон2


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