Почему востребованная модель бросила карьеру и вернулась в Латвию

Рижанка Николь Иванова (23), которая начала свою модельную карьеру в 12-летнем возрасте, а с 14 лет благодаря агентству Hollywood Model Management продолжила ее в США, решила отказаться от успешной профессии, чтобы вернуться в Латвию к любимому молодому человеку.

Николь Иванова представляла такие всемирно известные бренды, как Chanel и Calvin Clein, а также появлялась на обложках журналов Elle, Marie Claire, Vogue Bazaar.

«Работать моделью мне понравилось, это был замечательный опыт и возможность путешествовать по всему миру, но теперь хватит.

Я отказалась от работы моделью, потому что хочу учиться и проявить себя в области моды и дизайна с другой стороны.

(...) С 14 лет меня в Риге ждал мой молодой человек, к которому я сейчас вернулась. Теперь мы вместе! Можно сказать, что в Латвию я вернулась не только потому, что это моя Родина и здесь живут мои родители, но и из-за любви», - рассказала модель журналу Kas Jauns.

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Сегодня Николь изучает рекламу и общественные отношения в Рижской Международной высшей школе экономики и делового администрирования.

А еще вместе с родителями она открыла модный магазин, став официальным представителем бренда Sportique в Латвии.

ЧИТАЙ НА TVNET: В Риге открылся магазин дизайнерской спортивной одежды SPORTIQUE

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Так как в Америке девушка жила относительно экономно, по возвращении домой она позволила себе приобрести сумочку Louis Vuitton и новый автомобиль BMW.

Кроме того, Николь призналась, что наконец может нормально питаться: «Когда я работала моделью, поддержание формы было самым важным условием.

В подростковом возрасте, когда из-за гормонов увеличивался вес, я не могла есть ни хлеб, ни шоколад, ни другие сладости, даже пить газированные напитки.

В моем рационе были салат, вода, рис, желательно без соли, помидоры, натуральные йогурты и каши. Плюс зеленый чай и спорт».























Aizvērt Бывшая модель Николь Иванова facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com facebook.com







Здорово, что теперь я по крайней мере свободна от этих ограничений, но при этом стараюсь держать себя в хорошей форме.

На самом деле, когда вы можете себе позволить все, что вам хочется, нет такого желания есть все эти вкусняшки,

как во время соблюдения строгой диеты.

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