Как выглядит девушка, которая слишком красива, чтобы быть счастливой

26-летней британке Шерелль Нейл не везет в любви — яркая девушка уже долгое время не может найти достойного мужчину. Сама Шерелль уверена, что на ее личной жизни не лучшим образом отражается чрезмерно привлекательный внешний вид.

Жительница Манчестера Шерелль Нейл паталогически одинока. Девушку, работающую консультантом в одном из магазинов, не устраивает, что всех потенциальных ухажеров интересует исключительно ее внешний вид.

По словам британки,

из-за яркой внешности и манеры соблазнительно одеваться ей часто приписывают стервозный характер, хотя саму себя она считает добрейшим человеком.

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«Мне кажется, «простушкам» легче, ведь мужчин в первую очередь интересует их характер, а не внешность.

В моем случае все наоборот. Дурнушкам достаются крепкие отношения с серьезными мужчинами, а мне лишь остается целовать лягушек»,

— рассказала Шерелль журналистам издания The Daily Mail.

Фото из Instagram:

Lighting ✨ A post shared by Cherelle (@chebella91) on Feb 13, 2017 at 7:57am PST

Девушка заявила, что совсем отчаялась и больше не хочет ходить на свидания.

Шерелль также отметила, что ее красота отрицательно сказывается на общении с другими женщинами.

По словам британки, ее бывшую подругу раздражало, что окружающие постоянно осыпают ее комплиментами.

А вы согласны с тем, что привлекательная внешность плохо сказывается на личной жизни?

Фото из Instagram:

Pre-roots 🙄 A post shared by Cherelle (@chebella91) on Feb 14, 2017 at 9:17am PST

Фото из Instagram:

Uh...uh... I'm slicker then your average 💁🏽 A post shared by Cherelle (@chebella91) on Mar 14, 2017 at 4:23pm PDT

Фото из Instagram:

Red lippy 👄 #lipstick #red #mac #curls #mixed A post shared by Cherelle (@chebella91) on Mar 31, 2017 at 12:16pm PDT

Фото из Instagram:

Bun day✊🏽.... #curls #90sbaby #updo #dopechef #oldschool A post shared by Cherelle (@chebella91) on Mar 20, 2017 at 2:12pm PDT

Фото из Instagram:

A post shared by Cherelle (@chebella91) on Feb 21, 2017 at 7:57pm PST

Фото из Instagram:

No filter A post shared by Cherelle (@chebella91) on Jan 25, 2017 at 2:17pm PST

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

iPhone 7 camera is poppin 📸 #iphone7 #camera #selfie #golden #curls A post shared by Cherelle (@chebella91) on Sep 27, 2016 at 3:19am PDT

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