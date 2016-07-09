Как выглядит девушка, которая слишком красива, чтобы быть счастливой

 

Фото: instagram.com/chebella91

26-летней британке Шерелль Нейл не везет в любви — яркая девушка уже долгое время не может найти достойного мужчину. Сама Шерелль уверена, что на ее личной жизни не лучшим образом отражается чрезмерно привлекательный внешний вид.

Жительница Манчестера Шерелль Нейл паталогически одинока. Девушку, работающую консультантом в одном из магазинов, не устраивает, что всех потенциальных ухажеров интересует исключительно ее внешний вид.

По словам британки,

из-за яркой внешности и манеры соблазнительно одеваться ей часто приписывают стервозный характер, хотя саму себя она считает добрейшим человеком.

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«Мне кажется, «простушкам» легче, ведь мужчин в первую очередь интересует их характер, а не внешность.

В моем случае все наоборот. Дурнушкам достаются крепкие отношения с серьезными мужчинами, а мне лишь остается целовать лягушек»,

— рассказала Шерелль журналистам издания The Daily Mail.

Фото из Instagram:

Lighting ✨

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Девушка заявила, что совсем отчаялась и больше не хочет ходить на свидания.

Шерелль также отметила, что ее красота отрицательно сказывается на общении с другими женщинами.

По словам британки, ее бывшую подругу раздражало, что окружающие постоянно осыпают ее комплиментами.

А вы согласны с тем, что привлекательная внешность плохо сказывается на личной жизни?

Фото из Instagram:

Pre-roots 🙄

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Фото из Instagram:

Uh...uh... I'm slicker then your average 💁🏽

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Фото из Instagram:

Red lippy 👄 #lipstick #red #mac #curls #mixed

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Фото из Instagram:

Bun day✊🏽.... #curls #90sbaby #updo #dopechef #oldschool

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Фото из Instagram:

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Фото из Instagram:

No filter

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

iPhone 7 camera is poppin 📸 #iphone7 #camera #selfie #golden #curls

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