С началом теплых дней рижан стал живо волновать вопрос – где в черте города можно устроить пикник. Чтобы ваш отдых был удачным и не привлек внимание муниципальных полицейских, следует запомнить следующие правила.

1. Костры в Риге самовольно жечь нельзя

Этот запрет относится к общественным территориям с зелеными насаждениями, городским пляжам, паркам, лесам, приморскому природному парку и охраняемым территориям Балтийского моря.

Правило действует все 365 дней в году. Исключение – места для разведения костров, специально оборудованные специалистами самоуправления.

Как же тогда приготовить шашлык на воздухе или поджарить колбаски?

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Для этого разрешается использовать гриль, мангалы, шашлычницы. В Риге даже есть места, которые исполнительные дирекции уже оборудовали для таких случаев. Например, 3 мангала установлены в местах отдыха на городском озере Бабелите. Есть мангал у озера Дамбьяпурва. Но, как уже было сказано, кроме общественных мангалов, можно спокойно использовать и личные, привезенные с собой.

Их величина и форма правилами не оговариваются: главное – чтобы угли никак не соприкасались с землей, были надежно изолированы в металлическом поддоне.

И чтобы установленный мангал не причинял вред зеленым насаждениям. Кроме того, следует соблюдать правила пожарной безопасности и рекомендации, установленные производителем. Проще говоря – вы должны контролировать пламя своего мангала и быть уверенными, что сможете потушить его в любой момент.

Штраф за нарушение этого правила – до 71 евро. Штраф за разведение костров на городских пляжах – до 71 евро, за разведение костров в общественных насаждениях – до 350 евро, за несоблюдение правил пожарной безопасности в лесу – до 350 евро, в приморском природном парке – до 1000 евро, а за костры в охраняемых территориях Балтийского моря – до 1400 евро.

Фото: panthermedia.net/Peter Werner/Scanpix

2. Нельзя устраивать пикник в тех местах, где самоуправление установило знаки запрета. Одно из таких мест – склоны Рижского канала

Где же тогда можно организовать пикник? Таких территорий полным-полно. Загорать, а также устраивать пикники разрешено в зеленой зоне вокруг пруда Марас, природном парке Марупите, Приморском парке, в парках в Кенгарагсе, Страздумуйже, Шампетера, Озолайнес, Дзегужкалнсе, Нордеку, Узварас, Бишумужас, Анниньмуйжас, Эбелмужас и Зиепниеккалсе. А еще – в Клейсты возле рва Хапака, в зеленых массивах Бикерниеки, Шмерли, Юглы, Улброкас, Зиепниеккалнса, Иманты и Болдераи и многих других местах.

Конечно, удобнее всего затевать пикник там, где уже врыты в землю столы и скамейки, установлены урны. Это Луцавсала, Межапарк, правый берег Булльупе.

Но если вы решите расположиться прямо на траве, можете спокойно это делать. Главное, как уже говорилось выше, убедитесь сначала в том, что вблизи отсутствуют знаки запрета.

Штраф за отдых в запрещенном месте – до 142 евро.

3. На пикниках нельзя находиться с открытой упаковкой пива или другого алкогольного напитка в любой таре

Но если кто-то думает, что это правило можно ловко обойти, спрятав бутылку с алкоголем в непрозрачный пакет, то он заблуждается. На всей территории Риги в публичных местах запрещено употреблять алкоголь.

Возникает логичный вопрос: а как же Лиго? Этот праздник невозможно представить без пива, и даже самоуправление само приглашает торговцев пенным напитком раскидывать свои палатки на набережной 23 июня. Вот именно, «самоуправление» тут – ключевое слово.

На случай общественных гуляний оно специально устанавливает границы территорий, где употреблять спиртное можно (конечно, в меру),

потому что там будут сосредоточены полицейские силы, контролирующие общественный порядок, а также несколько машин неотложной медицинской помощи. Такое разрешение действует ограниченное время, лишь в период массовых гуляний.

Штраф за употребление алкоголя в публичном месте, не оговоренном специальным постановлением самоуправления, - до 140 евро.

4. После пикника место, где вы отдыхали, должно остаться чистым. Если рядом имеются мусорные контейнеры, мусор следует выкинуть туда. Если таких контейнеров нет, его придется забрать с собой

Также запрещается в публичных местах плевать и справлять естественную нужду.

Отговорка, что вы не увидели туалета, не работает: все парки и зеленые зоны столицы ими оснащены:

это либо стационарные, либо переносные биотуалеты. Выбирая место для пикника, подумайте заранее о своих санитарно-гигиенических нуждах.

Штраф за плевок или оставленный после себя мусор – до 71 евро. Если вы намусорили в природном парке – от 30 до 1000 евро. Штраф за справление естественной нужды в не предназначенном для этого месте – до 71 евро.

5. Как бы замечательно вы ни устроились на пикник, обживать это место запрещено

Это означает, что оставаться ночевать там (в палатках или просто под открытым небом) правила самоуправления запрещают.

Штраф за ночевку в публичных местах – до 14 евро, а за ночевку в местах, предназначенных для купания, – до 71 евро.

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