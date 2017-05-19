Завтра свадьба Пиппы Миддлтон: приготовления идут полным ходом!

Как известно, завтра, 20 мая, состоится одна из самых ожидаемых свадебных церемоний года - бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы (полное имя - Филиппа Шарлотта Миддлтон) и миллионера Джеймса Мэттьюса. Нет сомнений в том, что мероприятие пройдет с поистине королевским размахом, а потому грандиозные приготовления к нему начались заблаговременно и идут полным ходом.

Рядом с поместьем Миддлтонов в Беркшире

для проведения церемонии возвели шатер из стекла, очень похожий на огромную теплицу, где разместили даже столы для настольного тенниса,

поскольку невеста очень любит этот вид спорта.

Стоимость аренды такого сооружения – около 100 тыс. фунтов стерлингов, пишет The Daily Mail.

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33-летняя Пиппа Миддлтон и 41-летний Джеймс Мэттьюс произнесут клятвы любви и верности в деревенской церкви Святого Марка, построенной в XII веке.

К алтарю Пиппу поведет ее отец Майкл Миддлтон, принц Джордж понесет подушечку с кольцами, а принцесса Шарлотта будет разбрасывать лепестки роз.

20 мая церковь Святого Марка, как обещают, будет утопать в цветах - об этом позаботятся флористы из Челси.





















































Aizvērt Вовсю идут приготовления к свадьбе Пиппы Миддлтон Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







Как сообщают СМИ, инкрустированное бриллиантами обручальное кольцо Пиппы было куплено в эксклюзивном лондонском магазине.

Специалисты оценивают стоимость этого эксклюзивного ювелирного изделия Cartier примерно в 150-200 тысяч фунтов.

Пошив свадебного платья Пиппа доверила основателю марки Giles, культовому дизайнеру Джайлзу Дикону. Ох как нетерпится посмотреть на этот шедевр, правда?

















































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Торжество, которое готовила сама невеста, будет тематическим - посвященным Шотландии.

Гостей будут угощать хаггисом - традиционным шотландским блюдом из бараньих потрохов, а также ягненком и различными сортами виски.

Напомним, Джеймс сделал Пиппе предложение в июне прошлого года, когда они вместе отдыхали в Озерном крае на севере Англии. К тому времени их роман длился около года, хотя знакомы они были 10 лет и даже вступили в недолгую связь в 2012 году.





















Aizvērt Место, где состоится свадьба Пиппы Миддлтон Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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