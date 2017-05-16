Знаменитости и спорт: в Голливуде потеют не меньше других!

 

Фото: Vida Press

Быть звездой Голливуда означает не только обладать талантом и в совершенстве владеть актерским мастерством, но и находиться в хорошей физической форме и безупречно выглядеть! Это отлично известно мировым знаменитостям, поэтому их так часто можно увидеть занимающимися спортом - будь то тренировка в спортзале или пробежка по улице. Смотрите фото ниже!

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