Знаменитости и спорт: в Голливуде потеют не меньше других!

Фото: Vida Press

Быть звездой Голливуда означает не только обладать талантом и в совершенстве владеть актерским мастерством, но и находиться в хорошей физической форме и безупречно выглядеть! Это отлично известно мировым знаменитостям, поэтому их так часто можно увидеть занимающимися спортом - будь то тренировка в спортзале или пробежка по улице. Смотрите фото ниже!