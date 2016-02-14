Бывший бойфренд известной российской актрисы Равшаны Курковой и Наденька (Надежда Сысоева) из Comedy Woman поженились – новость об этом распространяется в соцсетях и СМИ. Пару стали поздравлять с бракосочетанием после того, как комедиантка опубликовала «говорящую» фотографию.
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Продюсер Илья Бачурин и актриса Надежда Сысоева, судя по всему, обменялись брачными клятвами и обручальными кольцами.
Звезда Comedy Woman разместила на своей личной страничке в Instagram снимок, на котором позирует в образе невесты
– в воздушном платье и фате, с очень красивыми аксессуарами. Поэтому не удивительно, что поклонники сделали вывод о замужестве актрисы.
Фото из Instagram:
32-летняя Надежда Сысоева и 45-летний Илья Бачурин стали встречаться примерно год назад. До этого момента кинопродюсер в течение нескольких лет появлялся всюду только с актрисой Равшаной Курковой.
Красавице-брюнетке мужчина делал предложение руки и сердца, но, хотя их отношения и продлились несколько лет, в какой-то момент пара распалась
– Куркова и Бачурин неожиданно для окружающих расстались, не объясняя причин внезапного разрыва.
Фото из Instagram:
В конце прошлого года в кинотусовке активизировались слухи о том, что продюсер намерен жениться на своей новой избраннице. Но тогда сами Надежда Сысоева и Илья Бачурин заявили публично, что ни к какой свадьбе они не готовятся.
Фото из Instagram:
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