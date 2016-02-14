Бывший бойфренд известной российской актрисы Равшаны Курковой и Наденька (Надежда Сысоева) из Comedy Woman поженились – новость об этом распространяется в соцсетях и СМИ. Пару стали поздравлять с бракосочетанием после того, как комедиантка опубликовала «говорящую» фотографию.

Продюсер Илья Бачурин и актриса Надежда Сысоева, судя по всему, обменялись брачными клятвами и обручальными кольцами.

Звезда Comedy Woman разместила на своей личной страничке в Instagram снимок, на котором позирует в образе невесты

– в воздушном платье и фате, с очень красивыми аксессуарами. Поэтому не удивительно, что поклонники сделали вывод о замужестве актрисы.

Фото из Instagram:

#LOVEIS это - когда утро принцессы начинается так 👰🐴♥️ A post shared by Надежда Сысоева (@inadenka) on May 14, 2017 at 11:42pm PDT

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32-летняя Надежда Сысоева и 45-летний Илья Бачурин стали встречаться примерно год назад. До этого момента кинопродюсер в течение нескольких лет появлялся всюду только с актрисой Равшаной Курковой.

Красавице-брюнетке мужчина делал предложение руки и сердца, но, хотя их отношения и продлились несколько лет, в какой-то момент пара распалась

– Куркова и Бачурин неожиданно для окружающих расстались, не объясняя причин внезапного разрыва.

Фото из Instagram:

❤️🐒 A post shared by ilya_bachurin (@ilya_bachurin) on Feb 14, 2016 at 3:35am PST

В конце прошлого года в кинотусовке активизировались слухи о том, что продюсер намерен жениться на своей новой избраннице. Но тогда сами Надежда Сысоева и Илья Бачурин заявили публично, что ни к какой свадьбе они не готовятся.

Фото из Instagram:

Эмо и Панк ☺😂 😁 My style: @lina_dembikova Muah: @callmebaby_moscow A post shared by Надежда Сысоева (@inadenka) on Mar 2, 2017 at 3:14pm PST































































Aizvērt Comedy Woman с юбилейным концертом «10 лет на шпильках» Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET













































Aizvērt Comedy Woman выступили в Риге Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs Jevgēnijs Luhnevs







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