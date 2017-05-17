Кейт и Уильям тайно посещают семейного психолога и сексолога

Инсайдеры сообщили западным СМИ, что герцог и герцогиня Кембриджские только кажутся счастливой парой, но на самом деле в их отношениях не все гладко. Кейт до сих пор не может простить мужу его флирт с сексапильной блондинкой в Швейцарии. Супруги решили обратиться за помощью к специалистам.

Как рассказал источник в Кенсингтонском дворце Лондона в интервью американскому порталу Radar Online, Кейт и Уильям уже больше месяца регулярно ходят на приемы к лучшему британскому семейному психологу, а также к сексологу.

«Кейт все еще очень зла на супруга из-за его неожиданной выходки с поездкой в Швейцарию.

Она отказывает Уильяму в сексе и почти не разговаривает с ним, когда на пару и их детей не нацелены камеры.

Однако они готовы работать над своими отношениями и ради этого согласились на консультации со специалистами», — сообщил инсайдер.

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Он добавил, что

камнем преткновения является также желание Уильяма иметь еще детей, несмотря на протесты Кейт

— она, наоборот, намерена больше работать, чтобы ее не называли ленивой.







































Aizvērt Кейт и Уильям в числе болельщиков марафона в Лондоне AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix AFP/AP/Reuters/Scanpix















































































Aizvērt Визит Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Париж AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR AFP/LETA/RTR



























Aizvērt Уильям и Кейт на праздновании Дня святого Патрика AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix AFP/REUTERS/ScanPix

































Aizvērt Принц Уильям и Кейт Миддлтон на церемонии вручения кинопремий Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA Reuters/AP/LETA







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