Что делает любовь! Японская принцесса откажется от титула ради свадьбы

Японская принцесса Мако
 

Японская принцесса Мако. Фото: REUTERS/Scanpix

Большинство монарших семьей неодобрительно относятся к бракам молодых принцев и принцесс с людьми неаристократического происхождения. Тем не менее император Японии поддержал решение своей старшей внучки, 25-летней принцессы Мако, выйти замуж за совершенно обычного парня. Правда, с одним условием: после свадьбы девушка будет лишена титула.

На днях в зарубежных СМИ появилась информация о том, что японская принцесса Мако собирается выйти замуж. Избранником 25-летней внучки императора Акихито стал ее ровесник Кей Комуро.

Молодой человек, с которым Мако познакомилась в одном из ресторанов Токио, вырос в обычной семье.

Кей мечтает стать адвокатом и сейчас стажируется в одной из юридических фирм, а во время учебы в университете он подрабатывал в банке.

Кей КомуроКей Комуро. Фото: AP/ScanPix

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Фото: AP/ScanPix

Из-за того, что Комуро простолюдин, принцессе после замужества придется отказаться от титула. Об этом сообщает японское издание Japan Times. Эта перспектива совершенно не пугает Мако — ради любимого человека она готова на все.

Пока точно не известно, когда состоится свадьба, но предполагается, что это произойдет в 2018 году.

О помолвке и дальнейших планах будущих супругов официально объявят в июне этого года. Отметим, что представители японской императорской семьи пока никак не прокомментировали эту информацию.

Фото: Reuters/Scanpix

Фото: EPA/Scanpix

Фото: REUTERS/Scanpix

Фото: AFP/ScanPix

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