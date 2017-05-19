Сойти с ума! Российский дипломат предстала в образе роковой красотки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова редко публикует в социальных сетях «неофициальные» фотографии. А потому снимок, на котором она запечатлена в весьма неожиданном и очень ярком образе на заднем сидении автомобиля, просто ошарашил пользователей Интернета.

Российский дипломат восхитила поклонников, представ в образе роковой красотки с ярко накрашенными губами, завитыми волосами и в откровенном декольте.

«Когда солнце, даже с облаками, и жизнь налаживается», – прокомментировала Захарова свою публикацию в Facebook.

Менее чем за час этот снимок набрал более трех тысяч лайков, а за пять часов эта цифра перевалила уже за 7 тысяч. Да и комментариев не счесть!

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Подписчики в подавляющем большинстве выражают свое восхищение Марией Захаровой - и как эффектной женщиной, и как умным политиком:

«Против нашей Марии Владимировны их пропаганда бессильна! Она их одной красотой победит!!!»,

«Очень приятно видеть, как женщина радуется хорошей погоде, а может, еще чему-нибудь. Красивой и умной женщине, как Мария Владимировна, это очень необходимо, ведь столько трудов и душевного покоя тратит на работе».

Facebook:

Нашлись, конечно, и те, кто внес свою ложку дегтя.

«Не самая удачная фотография», «Дешевую куртяшку псевдокожаную китайскую сними...» – так отреагировали на этот снимок недоброжелатели,

которые оказались в явном меньшинстве. А как вам «неформальное» фото известного политика?

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