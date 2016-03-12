Король тортов: Мое хобби - это моя работа!

Это не торты, а настоящее произведение искусства - так говорят о работах российского кондитера Рената Агзамова, без сладкого десерта которого не обходится ни одно светское мероприятие. Торты Агзамова хочется рассматривать, как картины в музее. Долго, основательно, щупая глазами каждую деталь, а их очень много на праздничном торте.

В возрасте 7 лет мальчик впервые попробовал себя в выпечке кексов и печенья. В 10 лет Ренат уже умел печь хлеб. В детстве у него была копилка в форме свиньи. Когда сбережений оказалось достаточно, Агзамов купил на них свой первый миксер.

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Королевский торт для 👑 @fkirkorov A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Apr 30, 2017 at 9:48pm PDT

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В 15 лет Ренат поступил в кулинарное училище в Краснодаре. Вместе с братом они параллельно занимались спортом. В скором времени семейные обстоятельства заставили Агзамовых вернуться в Сочи. Тимур пошел работать поваром в ресторан, а его брат устроился в кондитерский цех.

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Любимая тематика 😍 A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Apr 21, 2017 at 5:35am PDT

В 2002 году Ренат занял первое место на чемпионате кондитеров в Краснодаре, что подтолкнуло его к переезду в Москву. Агзамов и его брат отправились в столицу без связей и денег. Первое время было сложно, не было жилья и работы, но постепенно все наладилось.

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❤️❤️❤️😍😍😍 A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Apr 21, 2017 at 1:29am PDT

За первые 6 месяцев жизни в Москве Ренат поработал в семи разных местах. Он трудился даже бесплатно, чтобы научиться необходимым техникам.

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😍😍😍 A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Apr 15, 2017 at 12:32am PDT

Агзамов является самым знаменитым российским кондитером, который разрабатывает торты для знаменитостей.

Средняя цена его выпечки равна примерно 40 евро за килограмм.

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Танец карамельных лебедей😍 A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Feb 26, 2017 at 6:54am PST

Кондитер признается, что самое прибыльное направление его бизнеса – это свадебные торты. Дети обожают торты Агзамова, оформленные фигурками мультипликационных персонажей. Средний такой десерт весит около 4 кг, на фабрике их пекут чаще всего.

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Свадебный торт в виде струящегося фонтана из карамели с подсветкой. 🔥 A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Feb 12, 2017 at 11:27am PST

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Свадебный торт в виде Дворца "Цвингер"💪. Вес - 4 тонны, длина - 7м. Высота 3,5м Мы сделали это.... 🔥🔥🔥🔥 Но самое интересное происходит в окнах дворца 😍😍😍 Скоро выложу видео.... A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Nov 12, 2016 at 10:47pm PST

Чемпион России по кондитерскому искусству считает, что человек постоянно должен учиться и что при приготовлении десертов не важны пол, национальность или возраст.

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Наш торт стал прекрасным завершением роскошной свадьбы💐. Ещё совсем недавно я разработал этот дизайн свадебного торта и уже сегодня он пользуется популярностью во всем мире🔥🔥🔥💣💣💣 Горячий свадебный июль продолжается. 🔥🔥🔥 A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Jul 24, 2016 at 12:56am PDT

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Бабочки из бельгийского шоколада😍 A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Mar 12, 2016 at 9:33am PST

Сейчас звездный кондитер занят в проекте «Фили Бейкер Премиум», выпускающем эксклюзивные торты на заказ. Проект запустила московская кондитерская фабрика «Фили Бейкер» в 2006 году.

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В компании работают десятки кондитеров, флористов, стилистов и дизайнеров, большую часть тортов придумал кондитер-монументалист Ренат Агзамов, ставший, по сути, лицом бренда.

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После того как фото с его многоэтажными тортами опубликовала ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, о кондитере узнала российская эстрада, звезды спорта и кино. С тех пор торты Агзамова регулярно попадают в телешоу, обзоры самых невероятных сладостей и достигают размеров автомобиля.

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Рифовые акулы😍😍😍. A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on Jun 26, 2016 at 12:23am PDT

Ренат Агзамов с большей охотой делится своими кулинарными секретами, чем информацией о личной жизни. Известно, что кондитер женат на девушке по имени Лера. У супругов есть сын Тимур.

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Сын кондитера Тимур не разделяет любви отца к сладкому, он с юных лет приучен к здоровому питанию.

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