Король тортов: Мое хобби - это моя работа!

Это не торты, а настоящее произведение искусства - так говорят о работах российского кондитера Рената Агзамова, без сладкого десерта которого не обходится ни одно светское мероприятие. Торты Агзамова хочется рассматривать, как картины в музее. Долго, основательно, щупая глазами каждую деталь, а их очень много на праздничном торте.
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В возрасте 7 лет мальчик впервые попробовал себя в выпечке кексов и печенья. В 10 лет Ренат уже умел печь хлеб. В детстве у него была копилка в форме свиньи. Когда сбережений оказалось достаточно, Агзамов купил на них свой первый миксер.
В 15 лет Ренат поступил в кулинарное училище в Краснодаре. Вместе с братом они параллельно занимались спортом. В скором времени семейные обстоятельства заставили Агзамовых вернуться в Сочи. Тимур пошел работать поваром в ресторан, а его брат устроился в кондитерский цех.
В 2002 году Ренат занял первое место на чемпионате кондитеров в Краснодаре, что подтолкнуло его к переезду в Москву. Агзамов и его брат отправились в столицу без связей и денег. Первое время было сложно, не было жилья и работы, но постепенно все наладилось.
За первые 6 месяцев жизни в Москве Ренат поработал в семи разных местах. Он трудился даже бесплатно, чтобы научиться необходимым техникам.
Агзамов является самым знаменитым российским кондитером, который разрабатывает торты для знаменитостей.
Средняя цена его выпечки равна примерно 40 евро за килограмм.
Кондитер признается, что самое прибыльное направление его бизнеса – это свадебные торты. Дети обожают торты Агзамова, оформленные фигурками мультипликационных персонажей. Средний такой десерт весит около 4 кг, на фабрике их пекут чаще всего.
Чемпион России по кондитерскому искусству считает, что человек постоянно должен учиться и что при приготовлении десертов не важны пол, национальность или возраст.
Сейчас звездный кондитер занят в проекте «Фили Бейкер Премиум», выпускающем эксклюзивные торты на заказ. Проект запустила московская кондитерская фабрика «Фили Бейкер» в 2006 году.
Красивый необычный свадебный торт со слонами. ❤️❤️❤️. Сверху на торте карамельное сердце, которое держат шоколадные слоники своими хоботами, оно ещё и светится 😍😍😍 при вывозе торта в зал - эффект НЕРЕАЛЬНЫЙ!!!Золотые подвески на торте выполнены из хрустальной карамели с пищевым золотом👍👍👍 Тот самый случай, когда при вывозе торта в зал вы слышите визг гостей и бурные аплодисменты. 💪. #торт #тортик #ренатагзамов #филибейкерпремиум #филибейкер #цум #тортбезмастики #шоколад #шоколадныйвелюр #cake #cakeart #wedding #weddingcake #cakelook #chocolate #cakedecor #modecor #artcake #renatagzamov #london #dubai #decorwedding #luxurywedding #weddingplanner
В компании работают десятки кондитеров, флористов, стилистов и дизайнеров, большую часть тортов придумал кондитер-монументалист Ренат Агзамов, ставший, по сути, лицом бренда.
Торт - 3м. С тележкой - 4м. Отработали в Ницце этот Сложный проект 🔥. Жара 35-40 градусов😬, Очень большая влажность, которая препятствовала работать с карамелью.😬 Работали на обычной домашней кухне😬. Но главное - РЕЗУЛЬТАТ💣🔥 и кстати👆: мы применили впервые в мире - технологию СООСНОГО вращения в торте, благодаря этому - сладкие фигурки жениха и невесты не просто кружились, а они реально танцевали вальс на торте 😍😍😍😍💥💥💥💥 скоро выложу видео.
После того как фото с его многоэтажными тортами опубликовала ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, о кондитере узнала российская эстрада, звезды спорта и кино. С тех пор торты Агзамова регулярно попадают в телешоу, обзоры самых невероятных сладостей и достигают размеров автомобиля.
Ренат Агзамов с большей охотой делится своими кулинарными секретами, чем информацией о личной жизни. Известно, что кондитер женат на девушке по имени Лера. У супругов есть сын Тимур.
Реализовали ещё один сложный проект. 💪 в таких тортах очень важны детали и точность исполнения👌 140кг. Для того, чтобы реализовать этот торт, я выезжал на место и проводил Аэро-съемку здания. Скоро выложу видео... 👆👆👆угощением для гостей является нижняя часть торта под шоколадным багетом. Все что выше багета - выполнено из шоколада и остаётся заказчику на память в первозданном виде.
Сын кондитера Тимур не разделяет любви отца к сладкому, он с юных лет приучен к здоровому питанию.Еще по этой теме