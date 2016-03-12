Король тортов: Мое хобби - это моя работа!

 

Фото: Instagram/renat_agzamov

Это не торты, а настоящее произведение искусства - так говорят о работах российского кондитера Рената Агзамова, без сладкого десерта которого не обходится ни одно светское мероприятие. Торты Агзамова хочется рассматривать, как картины в музее. Долго, основательно, щупая глазами каждую деталь, а их очень много на праздничном торте.

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В возрасте 7 лет мальчик впервые попробовал себя в выпечке кексов и печенья. В 10 лет Ренат уже умел печь хлеб. В детстве у него была копилка в форме свиньи. Когда сбережений оказалось достаточно, Агзамов купил на них свой первый миксер.

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Королевский торт для 👑 @fkirkorov

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В 15 лет Ренат поступил в кулинарное училище в Краснодаре. Вместе с братом они параллельно занимались спортом. В скором времени семейные обстоятельства заставили Агзамовых вернуться в Сочи. Тимур пошел работать поваром в ресторан, а его брат устроился в кондитерский цех.

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Любимая тематика 😍

A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on

В 2002 году Ренат занял первое место на чемпионате кондитеров в Краснодаре, что подтолкнуло его к переезду в Москву. Агзамов и его брат отправились в столицу без связей и денег. Первое время было сложно, не было жилья и работы, но постепенно все наладилось.

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❤️❤️❤️😍😍😍

A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on

За первые 6 месяцев жизни в Москве Ренат поработал в семи разных местах. Он трудился даже бесплатно, чтобы научиться необходимым техникам.

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😍😍😍

A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on

Агзамов является самым знаменитым российским кондитером, который разрабатывает торты для знаменитостей.

Средняя цена его выпечки равна примерно 40 евро за килограмм.

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Танец карамельных лебедей😍

A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on

Кондитер признается, что самое прибыльное направление его бизнеса – это свадебные торты. Дети обожают торты Агзамова, оформленные фигурками мультипликационных персонажей. Средний такой десерт весит около 4 кг, на фабрике их пекут чаще всего.

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Свадебный торт в виде струящегося фонтана из карамели с подсветкой. 🔥

A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on

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Чемпион России по кондитерскому искусству считает, что человек постоянно должен учиться и что при приготовлении десертов не важны пол, национальность или возраст.

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Бабочки из бельгийского шоколада😍

A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on

Сейчас звездный кондитер занят в проекте «Фили Бейкер Премиум», выпускающем эксклюзивные торты на заказ. Проект запустила московская кондитерская фабрика «Фили Бейкер» в 2006 году.

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Красивый необычный свадебный торт со слонами. ❤️❤️❤️. Сверху на торте карамельное сердце, которое держат шоколадные слоники своими хоботами, оно ещё и светится 😍😍😍 при вывозе торта в зал - эффект НЕРЕАЛЬНЫЙ!!!Золотые подвески на торте выполнены из хрустальной карамели с пищевым золотом👍👍👍 Тот самый случай, когда при вывозе торта в зал вы слышите визг гостей и бурные аплодисменты. 💪. #торт #тортик #ренатагзамов #филибейкерпремиум #филибейкер #цум #тортбезмастики #шоколад #шоколадныйвелюр #cake #cakeart #wedding #weddingcake #cakelook #chocolate #cakedecor #modecor #artcake #renatagzamov #london #dubai #decorwedding #luxurywedding #weddingplanner

A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on

В компании работают десятки кондитеров, флористов, стилистов и дизайнеров, большую часть тортов придумал кондитер-монументалист Ренат Агзамов, ставший, по сути, лицом бренда.

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Торт - 3м. С тележкой - 4м. Отработали в Ницце этот Сложный проект 🔥. Жара 35-40 градусов😬, Очень большая влажность, которая препятствовала работать с карамелью.😬 Работали на обычной домашней кухне😬. Но главное - РЕЗУЛЬТАТ💣🔥 и кстати👆: мы применили впервые в мире - технологию СООСНОГО вращения в торте, благодаря этому - сладкие фигурки жениха и невесты не просто кружились, а они реально танцевали вальс на торте 😍😍😍😍💥💥💥💥 скоро выложу видео.

A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on

После того как фото с его многоэтажными тортами опубликовала ведущая «Дома-2» Ксения Бородина, о кондитере узнала российская эстрада, звезды спорта и кино. С тех пор торты Агзамова регулярно попадают в телешоу, обзоры самых невероятных сладостей и достигают размеров автомобиля.

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Рифовые акулы😍😍😍.

A post shared by Ренат Агзамов (@renat_agzamov) on

Ренат Агзамов с большей охотой делится своими кулинарными секретами, чем информацией о личной жизни. Известно, что кондитер женат на девушке по имени Лера. У супругов есть сын Тимур.

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Сын кондитера Тимур не разделяет любви отца к сладкому, он с юных лет приучен к здоровому питанию.

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